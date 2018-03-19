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06:45 (мск), источник: Комсомольская правда

60% новосибирцев приняли участие в выборах президента России

По словам главы региона Андрея Травникова, активность избирателей примерно равна средней по стране.

Источник: Комсомольская правда

В Избирательной комиссии Новосибирской области подвели предварительные итоги явки.

— В целом день голосования прошел удачно. Если говорить по явке избирателей, считаем, что она достаточно высокая. Составляет порядка 60%, — подвела итог председатель областного избиркома Ольга Благо.

Она добавила, что к часу ночи сотрудники избирательных комиссии обработали порядка 67% протоколов — то есть около двух третей.

Результат по явке прокомментировал и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

— Это уровень примерно равный среднему уровню по стране. Явка достаточно высокая, — сказал Андрей Александрович, подводя итоги в час ночи.

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