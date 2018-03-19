Певец Николай Басков заявил в Воронеже о завершении концертной деятельности
Артист решил взять на год творческую паузу.
Артист решил взять на год творческую паузу.
Народный артист России Николай Басков намерен взять на год паузу в гастрольной деятельности. Об этом певец заявил во время концерта в Воронеже в
Николай Басков отметил, что выступление в Воронеже станет предпоследним в его туре с
— В следующем году гастролировать пока не буду — нужно передохнуть. Мы ведь на этом шоу не зарабатываем. Говорю совершенно серьезно: такие шоу в России не окупаются. Вы только представьте себе: мы возим с собой три фуры декораций и почти 80 человек, огромное количество людей работают еще за сценой. Но для меня важно показывать поклонникам свои лучшие шоу. Поэтому пускай у меня будет побольше корпоративов, чтобы я имел возможность ездить по стране, — пояснил Николай Басков.
За 2,5 часа Николай Басков сменил несколько образов: от жестокого римского правителя, вершащего исход гладиаторского боя, и загадочного Мистера Икс до веселого героя кукольного домика. Но самый большой фурор певец произвел механизированным нарядом Калафа, в котором исполнил арию из оперы «Принцесса Турандот».
На протяжении номера костюм несколько раз трансформировался:
Во время шоу певец сделал несколько лиричных отступлений. Композицию «Памяти Карузо» он посвятил Лучано Паваротти и скончавшемуся пятью днями ранее актеру Олегу Табакову. А под песню «Вишневая любовь» воронежцы увидели на экране фотографии родителей Николая Баскова.
— Это любимая песня моих родителей. Когда они оказываются на моих концертах, для меня это самый трогательный момент. Они любят меня и хорошим, и не очень, им все равно — 92 килограмма я вешу или 78. Они вместе со мной радуются моим достижениям и расстраиваются, если у меня
В конце шоу под сценой образовалась толпа поклонниц с букетами. Молодежь активно делала селфи на фоне Николая Баскова. Нескольким счастливцам артист даже попозировал, присев на корточки, чтобы «вместиться» в кадр. А заметив в очереди маленького мальчика, предложил родителям поднять ребенка к нему на сцену и сфотографировался с ним в обнимку.
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