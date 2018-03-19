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07:51 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Певец Николай Басков заявил в Воронеже о завершении концертной деятельности

Артист решил взять на год творческую паузу.

Источник: РИА "Воронеж"

Народный артист России Николай Басков намерен взять на год паузу в гастрольной деятельности. Об этом певец заявил во время концерта в Воронеже в Event-Hall сити-парка «Град» в пятницу, 16 марта.

Николай Басков отметил, что выступление в Воронеже станет предпоследним в его туре с шоу-программой «Игра». Крайний концерт состоится в Москве 22 марта. Затем артист покажет «Игру» на «Славянском базаре» и в Ташкенте.

— В следующем году гастролировать пока не буду — нужно передохнуть. Мы ведь на этом шоу не зарабатываем. Говорю совершенно серьезно: такие шоу в России не окупаются. Вы только представьте себе: мы возим с собой три фуры декораций и почти 80 человек, огромное количество людей работают еще за сценой. Но для меня важно показывать поклонникам свои лучшие шоу. Поэтому пускай у меня будет побольше корпоративов, чтобы я имел возможность ездить по стране, — пояснил Николай Басков.

За 2,5 часа Николай Басков сменил несколько образов: от жестокого римского правителя, вершащего исход гладиаторского боя, и загадочного Мистера Икс до веселого героя кукольного домика. Но самый большой фурор певец произвел механизированным нарядом Калафа, в котором исполнил арию из оперы «Принцесса Турандот».

На протяжении номера костюм несколько раз трансформировался: из-за плеч вырастали огромные веера, из открывавшихся эполет появлялись головы драконов с горящими глазами, а пальцы артиста украшали 20-сантиметровые когти, сделанные из натуральной кожи. Платье изготовили в парижской мастерской, где шьют костюмы для героев сериала «Игра престолов». «Драконий наряд» весит почти 40 кг, поэтому передвигаться в нем по сцене и даже надеть самостоятельно Басков не может, ему помогают семь статистов.

Во время шоу певец сделал несколько лиричных отступлений. Композицию «Памяти Карузо» он посвятил Лучано Паваротти и скончавшемуся пятью днями ранее актеру Олегу Табакову. А под песню «Вишневая любовь» воронежцы увидели на экране фотографии родителей Николая Баскова.

— Это любимая песня моих родителей. Когда они оказываются на моих концертах, для меня это самый трогательный момент. Они любят меня и хорошим, и не очень, им все равно — 92 килограмма я вешу или 78. Они вместе со мной радуются моим достижениям и расстраиваются, если у меня что-то не получается. А еще они являются для меня примером образцовой семьи. Представляете, мои родители 42 года вместе! Я, видимо, не в них пошел, но собираюсь жить до 120 лет — так что, моя жизнь только начинается, все еще впереди. У кого нет родителей, знайте, что они, как ангелы-хранители, всегда рядом. А у кого родители живы, дай Бог им долгих лет счастья, любви и здоровья, — пожелал певец.

В конце шоу под сценой образовалась толпа поклонниц с букетами. Молодежь активно делала селфи на фоне Николая Баскова. Нескольким счастливцам артист даже попозировал, присев на корточки, чтобы «вместиться» в кадр. А заметив в очереди маленького мальчика, предложил родителям поднять ребенка к нему на сцену и сфотографировался с ним в обнимку.

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