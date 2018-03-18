Камеры фотофиксации в Беларуси будут работать круглосуточно
Депутаты разработали проект указа, в соответствии с которым предусмотрено усиление контроля за прохождением техосмотра владельцами автомобилей.
Депутаты разработали проект указа, в соответствии с которым предусмотрено усиление контроля за прохождением техосмотра владельцами автомобилей.
МИНСК, 18 мар — Sputnik. Камеры фотофиксации в Беларуси планируются перевести в непрерывный режим работы, чтобы установить контроль за уплатой страховых взносов и своевременным прохождением гостехосмотра, про это сообщили в эфире на телеканале «Беларусь 1».
В настоящее время камеры фотофиксации в Беларуси работают в так называемом событийном режиме, срабатывают на превышение скорости.
По данным канала, депутаты уже разработали проект указа, которым предлагается изменить режим работы камер фотофиксации.
В сюжете было отмечено, что для того, чтобы перестроить имеющиеся камеры фотофиксации на новый режим работы, потребуются минимальные настройки.
После этого камеры будут снимать в непрерывном режиме, в том числе и автомобили, не прошедшие гостехосмотр. В сюжете также подчеркнули, что это лишь инициатива, которая исходит от депутатского корпуса, поэтому о сроках старта круглосуточной работы камер видеофиксации говорить рано.
Проектом указа предлагается разделить уплату госпошлины на несколько частей. Скорее всего, так называемый «транспортный налог» будет отвязан от техосмотра.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.