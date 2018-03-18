Камеры фотофиксации в Беларуси будут работать круглосуточно

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 мар — Sputnik. Камеры фотофиксации в Беларуси планируются перевести в непрерывный режим работы, чтобы установить контроль за уплатой страховых взносов и своевременным прохождением гостехосмотра, про это сообщили в эфире на телеканале «Беларусь 1».

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В настоящее время камеры фотофиксации в Беларуси работают в так называемом событийном режиме, срабатывают на превышение скорости.

По данным канала, депутаты уже разработали проект указа, которым предлагается изменить режим работы камер фотофиксации.

В сюжете было отмечено, что для того, чтобы перестроить имеющиеся камеры фотофиксации на новый режим работы, потребуются минимальные настройки.

После этого камеры будут снимать в непрерывном режиме, в том числе и автомобили, не прошедшие гостехосмотр. В сюжете также подчеркнули, что это лишь инициатива, которая исходит от депутатского корпуса, поэтому о сроках старта круглосуточной работы камер видеофиксации говорить рано.