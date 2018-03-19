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03:47 (мск), источник: m24.ru

Федор Добронравов попал в больницу

Об этом рассказала его агент Ирина Сойкина.

Источник: РИА "Новости"

Российский актер Федор Добронравов попал в больницу. Об этом рассказала его агент Ирина Сойкина.

«Федор сейчас в больнице. Никаких подробностей рассказать не могу, но уже ничего страшного», — цитирует ее слова РИА Новости.

Федор Добронравов известен по фильмам «Ликвидация», «День радио», а также сериалу сваты «Сваты». Актер также известен своими театральными работами.

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