Федор Добронравов попал в больницу
Об этом рассказала его агент Ирина Сойкина.
Об этом рассказала его агент Ирина Сойкина.
Российский актер Федор Добронравов попал в больницу. Об этом рассказала его агент Ирина Сойкина.
Федор Добронравов известен по фильмам «Ликвидация», «День радио», а также сериалу сваты «Сваты». Актер также известен своими театральными работами.
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