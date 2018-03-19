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07:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Создан аппарат для пивопечати

Компания Ripples создала аппарат для печати на пивной пене. Как пишет Mashable, девайс позволяет печатать одноцветное изображение, которое ограничивается исключительно фантазией покупателя — с помощью мобильного приложения можно загрузить любою картинку, от надписей до портрета.

Компания Ripples создала аппарат для печати на пивной пене. Новинку обнаружило издание Mashable.

Девайс позволяет печатать одноцветное изображение, которое ограничивается исключительно фантазией покупателя — с помощью мобильного приложения можно загрузить любою картинку: от надписей до портрета. При этом вкус и качество напитка не ухудшается.

Производитель уверяет, что новинка позволит привлечь в бары с подобным аппаратом новых клиентов и увеличить выручку.

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