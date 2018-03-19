Создан аппарат для пивопечати
Компания Ripples создала аппарат для печати на пивной пене. Как пишет Mashable, девайс позволяет печатать одноцветное изображение, которое ограничивается исключительно фантазией покупателя — с помощью мобильного приложения можно загрузить любою картинку, от надписей до портрета.
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