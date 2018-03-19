Умер начальник подмосковного главка Росгвардии
Василию Глотову было 58 лет.
Василию Глотову было 58 лет.
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Руководитель Главного управления Росгвардии по Московской области Василий Глотов скоропостижно скончался в воскресенье на 58-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в
«Руководство Росгвардии с глубоким прискорбием сообщают, что 18 марта на 58-м году скоропостижно скончался начальник Главного управления Росгвардии по Московской области
Василий Глотов родился в 1960 году в Караганде. За 38 лет службы он прошел путь от сержанта
Неоднократно выполнял служебные задачи в ходе контртеррористической операции в
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