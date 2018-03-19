Умер начальник подмосковного главка Росгвардии

Источник: Сайт Росгвардии

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Руководитель Главного управления Росгвардии по Московской области Василий Глотов скоропостижно скончался в воскресенье на 58-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

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«Руководство Росгвардии с глубоким прискорбием сообщают, что 18 марта на 58-м году скоропостижно скончался начальник Главного управления Росгвардии по Московской области генерал-майор полиции Глотов Василий Анатольевич», — сказал собеседник агентства.

Василий Глотов родился в 1960 году в Караганде. За 38 лет службы он прошел путь от сержанта патрульно-постовой службы до генерал-майора полиции. Более 20 лет работал в отряде милиции особого назначения ГУВД по Москве, где занимал руководящие должности.