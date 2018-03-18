Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Мэй опозорила нацию»: Британия осознала промах с Россией
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
В Петербурге спасли ребенка, позвонившего в «01», но не знавшего свой адрес
Идущим на выборы россиянам устроили "коридор позора" во Львове
Поклонники сравнили Екатерину Климову с Анджелиной Джоли
Порнозвезда подала в суд на президента США Стефани Клиффорд указывает, что Дональд Трамп так и не подписал договор
В ООН сорвали выступление России
Посольство РФ пошутило на тему высылки дипломатов
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Житель Украины: людей при въезде в Крым опрашивают
Пилоты разбившегося истребителя ВМС США погибли
Самую дорогую конфету в мире представили в Португалии
Модный дом Versace отказался от использования натурального меха
38-летний австралиец стал самым старым на Земле «человеком-бабочкой»
Очевидное и невероятное: крахмал для похудения
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
20Умер народный артист Олег Табаков
23:32 (мск), источник: Sputnik.by

Детское «Евровидение 2018» пройдет в Минске 25 ноября

Площадкой проведения конкурса выбрана «Минск-Арена» — здесь же проходило шоу в 2010-м.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 мар — Sputnik. Детский конкурс песни «Евровидение-2018» пройдет 25 ноября в «Минск-Арене», сообщили в воскресенье в эфире телеканала «Беларусь 1».

Читайте также
ALEKSEEV представит Беларусь на конкурсе «Евровидение-2018»

Европейский вещательный союз выбрал Беларусь местом проведения детского «Евровидения-2018» еще в конце минувшего года. Дата и место проведения шоу определялись организаторами до текущего марта.

Как сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1», датой проведения финала детского «Евровидения-2018» выбрано 25 ноября. Пройдет концерт на «Минск-Арене» — там же проходил детский конкурс и восемь лет назад.

Представлен и логотип конкурса — им станет стилизованная белая звезда. Слоганом детского «Евровидения 2018″ будет » Light up! — «Зажигай!».

Церемония открытия шоу пройдет в НВЦ «БелЭкспо», там же пройдет и красная дорожка для юных звезд.

В детском «Евровидении» могут участвовать юные исполнители, которым еще нет 15 лет. Белорусские артисты побеждали на шоу дважды — в 2005 году благодаря Ксении Ситник и в 2007 — с Алексеем Жигалковичем.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Без буфета, но с красной дорожкой: как выбирают президента России в Гомеле
Домрачева выиграла гонку преследования в Холменколлене
ЦИК опубликовала предварительные итоги выборов президента
Их запомнят: самые странные посетители избирательных участков
Экзит-поллы показали победу Путина с результатом более 70%
Семья бывшего офицера ФРГ попросила убежища в России
«Участвовать стоило»: кандидаты прокомментировали первые итоги
Эксперт: Россия показала урок по организации выборов
Всемирный долг превысил 233 триллиона долларов
Спорт
Шипулину не хватило сил, чтобы установить рекорд сезона Россия до последнего круга дистанции претендовала на серебро, но Шипулин не смог сопротивляться натиску Эберхарда и финишировал третьим
Авто
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления) Нам удалось поездить на предсерийных машинах, собранных на заводе в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Зима, уходи: 20 теплых фильмов для весеннего настроения За окном минус, а в душе вовсю цветут сады? Вдохновляйтесь на новые приключения, чувства и свершения вместе с этими теплыми весенними фильмами!
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
У петербуржцев из кранов потек бензин
В Лондоне выставили на продажу дом знаменитого художника
Леди
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!) Возможно, эти знаменитости и лукавят, утверждая, что диете и спорту они предпочтут вечер на диване в компании с кружкой пива и чипсами
Дети
Татьяна Навка готовится снова стать матерью По словам прославленной фигуристки, она мечтает о сыне.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь