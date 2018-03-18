Детское «Евровидение 2018» пройдет в Минске 25 ноября
Площадкой проведения конкурса выбрана «Минск-Арена» — здесь же проходило шоу в 2010-м.
Площадкой проведения конкурса выбрана «Минск-Арена» — здесь же проходило шоу в 2010-м.
МИНСК, 18 мар — Sputnik. Детский конкурс песни «Евровидение-2018» пройдет 25 ноября в «Минск-Арене», сообщили в воскресенье в эфире телеканала «Беларусь 1».
Европейский вещательный союз выбрал Беларусь местом проведения детского «Евровидения-2018» еще в конце минувшего года. Дата и место проведения шоу определялись организаторами до текущего марта.
Как сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1», датой проведения финала детского «Евровидения-2018» выбрано 25 ноября. Пройдет концерт на «Минск-Арене» — там же проходил детский конкурс и восемь лет назад.
Представлен и логотип конкурса — им станет стилизованная белая звезда. Слоганом детского «Евровидения 2018″ будет » Light up! — «Зажигай!».
Церемония открытия шоу пройдет в НВЦ «БелЭкспо», там же пройдет и красная дорожка для юных звезд.
В детском «Евровидении» могут участвовать юные исполнители, которым еще нет 15 лет. Белорусские артисты побеждали на шоу дважды — в 2005 году благодаря Ксении Ситник и в 2007 — с Алексеем Жигалковичем.
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