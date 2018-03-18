Детское «Евровидение 2018» пройдет в Минске 25 ноября

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 мар — Sputnik. Детский конкурс песни «Евровидение-2018» пройдет 25 ноября в «Минск-Арене», сообщили в воскресенье в эфире телеканала «Беларусь 1».

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Европейский вещательный союз выбрал Беларусь местом проведения детского «Евровидения-2018» еще в конце минувшего года. Дата и место проведения шоу определялись организаторами до текущего марта.

Как сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1», датой проведения финала детского «Евровидения-2018» выбрано 25 ноября. Пройдет концерт на «Минск-Арене» — там же проходил детский конкурс и восемь лет назад.

Представлен и логотип конкурса — им станет стилизованная белая звезда. Слоганом детского «Евровидения 2018″ будет » Light up! — «Зажигай!».

Церемония открытия шоу пройдет в НВЦ «БелЭкспо», там же пройдет и красная дорожка для юных звезд.