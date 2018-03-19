Жительница Екатеринбурга отсудила у турфирмы деньги за вирус Коксаки

Официальное предупреждение об этом распространили и МИД, и Роспотребнадзор. Информация была размещена и на сайте Ростуризма. Но турфирма клиентку об этом не предупредила.
По словам сотрудников туроператора, информация о грозящих на отдыхе опасностях была в открытом доступе, об этом сообщали все СМИ, и клиентка, покупая тур, должна была сама взвесить, отправляться ей на отдых или нет. Ссылаясь на то, что деньги за пребывание в отеле и перелет уже проплачены и вернуть их невозможно, турфирма отказалась вернуть Кире К. деньги за путевку.
На тот момент, было это в августе 2017 года, часть туристов возвращались из Турции, действительно уже заразившись Коксаки. Более того, в Турецкой Республике была напряженной политическая ситуация. Лететь на отдых женщина испугалась. И обратилась в суд, требуя вернуть ей деньги, а также выплатить 100 тысяч рублей компенсации за моральные страдания. Суд встал на ее сторону. Правда, уменьшив сумму за моральные страдания.
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