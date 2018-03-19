Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прямой вопрос российского журналиста загнал Мэй в тупик
Великобритания отреагировала на высылку своих дипломатов из РФ
Мальчик угнал машину и проехал 120 километров
Умер Александр Павловский
Поклонники сравнили Екатерину Климову с Анджелиной Джоли
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб Вы тоже можете поучаствовать
В ООН сорвали выступление России
Посольство РФ пошутило на тему высылки дипломатов
В Британии осознали катастрофические итоги ультиматума Мэй РФ
В США дали оценку ультиматуму Мэй России
Житель Украины: людей при въезде в Крым опрашивают
Пилоты разбившегося истребителя ВМС США погибли
Самую дорогую конфету в мире представили в Португалии
Модный дом Versace отказался от использования натурального меха
38-летний австралиец стал самым старым на Земле «человеком-бабочкой»
Очевидное и невероятное: крахмал для похудения
Кирпичная стена в квартире: 11 аргументов за и против
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
12«Мы будто в тюрьме»
07:04 (мск), источник: "Российская газета"

Жительница Екатеринбурга отсудила у турфирмы деньги за вирус Коксаки

К отдыху летом прошлого года она готовилась заранее. Больше чем за месяц купила тур в пятизвездочный отель в Турции у крупного российского туроператора НТК «Интурист». А за восемь дней до вылета неожиданно узнала, что в Турции бушует вирус Коксаки, ко всему сохраняется неспокойная политическая ситуация.

Официальное предупреждение об этом распространили и МИД, и Роспотребнадзор. Информация была размещена и на сайте Ростуризма. Но турфирма клиентку об этом не предупредила.

По словам сотрудников туроператора, информация о грозящих на отдыхе опасностях была в открытом доступе, об этом сообщали все СМИ, и клиентка, покупая тур, должна была сама взвесить, отправляться ей на отдых или нет. Ссылаясь на то, что деньги за пребывание в отеле и перелет уже проплачены и вернуть их невозможно, турфирма отказалась вернуть Кире К. деньги за путевку.

Читайте также
Летом 195 тысяч уральских туристов отправились в Турцию, несмотря на вирус Коксаки

На тот момент, было это в августе 2017 года, часть туристов возвращались из Турции, действительно уже заразившись Коксаки. Более того, в Турецкой Республике была напряженной политическая ситуация. Лететь на отдых женщина испугалась. И обратилась в суд, требуя вернуть ей деньги, а также выплатить 100 тысяч рублей компенсации за моральные страдания. Суд встал на ее сторону. Правда, уменьшив сумму за моральные страдания.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Путин на выборах получил поддержку абсолютного большинства россиян
Россия в седьмой раз выбрала президента
ЦИК обработал 99,75% протоколов на президентских выборах
Мировые лидеры начали поздравлять Владимира Путина с победой
Их запомнят: самые странные посетители избирательных участков
Путин рассказал о планах на следующий срок
Как в России прошли выборы президента
Культура нон грата: чем занимался Британский совет в России
Порошенко назвал незаконными выборы президента России в Крыму
Спорт
Шипулину не хватило сил, чтобы установить рекорд сезона Россия до последнего круга дистанции претендовала на серебро, но Шипулин не смог сопротивляться натиску Эберхарда и финишировал третьим
Авто
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления) Нам удалось поездить на предсерийных машинах, собранных на заводе в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Зима, уходи: 20 теплых фильмов для весеннего настроения За окном минус, а в душе вовсю цветут сады? Вдохновляйтесь на новые приключения, чувства и свершения вместе с этими теплыми весенними фильмами!
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
У петербуржцев из кранов потек бензин
В Лондоне выставили на продажу дом знаменитого художника
Леди
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!) Возможно, эти знаменитости и лукавят, утверждая, что диете и спорту они предпочтут вечер на диване в компании с кружкой пива и чипсами
Дети
Татьяна Навка готовится снова стать матерью По словам прославленной фигуристки, она мечтает о сыне.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь