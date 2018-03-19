Жительница Екатеринбурга отсудила у турфирмы деньги за вирус Коксаки

Официальное предупреждение об этом распространили и МИД, и Роспотребнадзор. Информация была размещена и на сайте Ростуризма. Но турфирма клиентку об этом не предупредила.

По словам сотрудников туроператора, информация о грозящих на отдыхе опасностях была в открытом доступе, об этом сообщали все СМИ, и клиентка, покупая тур, должна была сама взвесить, отправляться ей на отдых или нет. Ссылаясь на то, что деньги за пребывание в отеле и перелет уже проплачены и вернуть их невозможно, турфирма отказалась вернуть Кире К. деньги за путевку.

Читайте также Летом 195 тысяч уральских туристов отправились в Турцию, несмотря на вирус Коксаки