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07:07 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

МЧС предупреждает жителей Башкирии об ухудшении погодных условий

Главное управление МЧС России по Башкортостану предупреждает, что 19 марта в республике ожидается местами сильный снег, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица, порывы ветра 18−23 м/с.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 39% 759 мм рт. ст. 2 м/с

Спасатели предупреждают об ухудшении видимости на трассах из-за снегопада и метели до 500 метров и менее.

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