МЧС предупреждает жителей Башкирии об ухудшении погодных условий
Главное управление МЧС России по Башкортостану предупреждает, что 19 марта в республике ожидается местами сильный снег, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица, порывы ветра 18−23 м/с.
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