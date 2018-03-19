Митинг-концерт в честь присоединения Крыма к РФ собрал 2 тыс воронежцев
Праздник прошел в день выборов президента.
Праздник прошел в день выборов президента.
Митинг на улице Кирова начался в 20 часов — как только завершилось голосование на выборах президента. Несмотря на 10-градусный мороз, по информации организаторов, акция в честь присоединения Крыма собрала не менее 2 тыс. воронежцев. Горожане пришли с российским флагом, многие держали таблички с названиями районов, учебных заведений и политических партий.
Митинг открыл депутат облдумы Артем Зубков:
— Сегодня двойной праздник — день воссоединения Крыма с Россией и выборы президента, которые прошли легитимно. Только вместе мы сможем сделать нашу страну еще сильнее, несмотря ни на что.
Благочинный Рамонского церковного округа протоиерей Сергий Заруцкий напомнил об исторической связи Крыма с Россией:
— Крым — душа нашей страны. Именно в Крыму князь Владимир принял крещение и после этого крестил Русь. Крым — точка отсчета, откуда мы вступили в русскую цивилизацию. Завершились выборы, и наши ожидания от президента, которого мы выберем, связаны с тем, чтобы мы имели возможность сохранять свои веру, культуру, язык. Мы нуждаемся в том, чтобы у нас была мирная жизнь, которая будет обеспечена единством страны.
Гендиректор ЗАО «ВоронежСтальМост» Андрей Боровиков рассказал горожанам, как продвигается строительство моста через Керченский пролив:
— Воронежская земля внесла большой вклад в воссоединение Крыма с Россией. Десятки тысяч тонн конструкций отправились из Воронежа на строительство Крымского моста. Именно на воронежской земле родились две
На площади звучали народные и знакомые всем советские песни. Когда на сцену вышел хор «Воронежские девчата», молодежь пустилась в пляс. Для многих это стало еще и хорошим способом согреться.
Нарасхват шло угощение полевой кухни: гречневая каша с тушенкой и горячий чай.
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