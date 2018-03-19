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07:47 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Митинг-концерт в честь присоединения Крыма к РФ собрал 2 тыс воронежцев

Праздник прошел в день выборов президента.

Источник: РИА "Воронеж"

Митинг-концерт, посвященный четырехлетию возвращения Крыма в состав России, прошел у здания Воронежской облдумы в воскресенье, 18 марта. Межгосударственный договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ вступил в силу 18 марта 2014 года.

Митинг на улице Кирова начался в 20 часов — как только завершилось голосование на выборах президента. Несмотря на 10-градусный мороз, по информации организаторов, акция в честь присоединения Крыма собрала не менее 2 тыс. воронежцев. Горожане пришли с российским флагом, многие держали таблички с названиями районов, учебных заведений и политических партий.

Митинг открыл депутат облдумы Артем Зубков:

— Сегодня двойной праздник — день воссоединения Крыма с Россией и выборы президента, которые прошли легитимно. Только вместе мы сможем сделать нашу страну еще сильнее, несмотря ни на что.

Благочинный Рамонского церковного округа протоиерей Сергий Заруцкий напомнил об исторической связи Крыма с Россией:

— Крым — душа нашей страны. Именно в Крыму князь Владимир принял крещение и после этого крестил Русь. Крым — точка отсчета, откуда мы вступили в русскую цивилизацию. Завершились выборы, и наши ожидания от президента, которого мы выберем, связаны с тем, чтобы мы имели возможность сохранять свои веру, культуру, язык. Мы нуждаемся в том, чтобы у нас была мирная жизнь, которая будет обеспечена единством страны.

Гендиректор ЗАО «ВоронежСтальМост» Андрей Боровиков рассказал горожанам, как продвигается строительство моста через Керченский пролив:

— Воронежская земля внесла большой вклад в воссоединение Крыма с Россией. Десятки тысяч тонн конструкций отправились из Воронежа на строительство Крымского моста. Именно на воронежской земле родились две красавицы-арки, которые перекрывают фарватерную часть Керченского пролива. Пройдет немного времени, буквально два-три месяца, и к летнему сезоне будет открыто автодорожное движение по этому мосту. Когда мост выполнит свое предназначение, он соединит не только берега, но и судьбы людей.

На площади звучали народные и знакомые всем советские песни. Когда на сцену вышел хор «Воронежские девчата», молодежь пустилась в пляс. Для многих это стало еще и хорошим способом согреться.

Нарасхват шло угощение полевой кухни: гречневая каша с тушенкой и горячий чай.

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