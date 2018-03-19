Больные и не лечатся

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

На профессиональном круглом столе психиатры поставили диагноз российскому обществу. Главные проблемы — рост психических расстройств и нежелание обращаться к врачам.

Мир понемногу сходит с ума, и Россия — в общемировом тренде. Каждый пятый житель нашей страны страдает тем или иным психическим расстройством, а каждый второй имеет шанс заполучить его в течение жизни.

На первом месте среди психических расстройств россиян — тревожные состояния, на втором — бессонница, следом идет депрессия и старческое слабоумие. При этом женщины более уязвимы: по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), депрессией (это статистика по миру) болеют порядка 26 процентов представительниц слабого пола и 12 процентов мужчин.

Все это только часть тревожной статистики, которую привел главный психиатр Минздрава РФ, директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. Сербского Зураб Кекелидзе в своем выступлении на круглом столе, посвященном 160-летию со дня рождения основателя судебной психиатрии в России Владимира Сербского. Из других выступлений ясно: приведенные цифры — только вершина айсберга. Отечественных психиатров тревожат глубинные процессы в обществе, в частности то, что волна недугов накрыла не только взрослых, но и детей.

— Психические заболевания сегодня касаются примерно 20−25 процентов детей, — говорит главный детский психиатр Москвы Анна Портнова.

Самое большое количество расстройств приходится на возраст 6−7 лет, когда дети идут в школу. Анна Портнова Главный детский психиатр Москвы

Заболевание могут вызвать самые разные причины: переутомление, «неправильное обращение учителей с учениками», травля в школе и т. д. Если в более раннем возрасте ребенок из-за этих проблем впадает в апатию, теряет интерес к жизни, то в подростковом они грозят суицидами.

Профессор Кекелидзе отметил: Россия вписывается в мировые тенденции, но есть и особенности. Так, российские пациенты не лечатся. Те, кто ни разу не получал помощь психиатра, уклоняются от лечения в психоневрологическом диспансере или больнице из опасения получить клеймо «психа». А те, кто уже попадал в психиатрическую клинику, не могут вернуться за квалифицированной помощью из-за сокращения коек в стационарах и обвального закрытия кабинетов психиатров в поликлиниках.

— Происходит фактическое выдавливание психиатрических стационаров из центра города на периферию, — рассказал Зураб Кекелидзе.— Так было с Алексеевской больницей (в народе — Кащенко.— «О»), в таком же положении другие блестящие клиники, которые становятся труднодоступными для пациентов и их родственников.

В целом сами медики замечают: после реформы законодательства о психической помощи в конце 2000-х больные с расстройствами психики во многом выпали из поля зрения государства.

Так, для лиц с ограниченными возможностями созданы специальные квоты при приеме на работу, существуют госпрограммы по их интеграции в общество, а для людей, страдающих легкими психическими расстройствами, которых несоизмеримо больше, нет ничего подобного.

— Более того, так называемый мягкий учет, обозначенный в современном законодательстве об оказании психиатрической помощи, вкупе с закрытием профильных клиник привел к тому, что больным буквально некуда податься, они предоставлены сами себе, — рассказали «Огоньку» в кулуарах.— Особенно в глубинке, где людям с нарушением психики нужно преодолевать сотни километров до медцентров, где есть психиатры.

По словам собеседников «Огонька», еще лет десять назад к тем же пациентам с шизофренией врачи приходили на дом, выясняли их самочувствие, и при этом никто из больных не жаловался на нарушение прав. «Теперь больной остается наедине со своими тревогами и переживаниями, а врачи не имеют права поинтересоваться состоянием, пока тот сам не придет на прием. Но из-за особенностей восприятия, а иногда и бюрократических сложностей попасть на прием сложно. В итоге доходит до убийств близких, что можно было бы предотвратить, оказав помощь вовремя».

Врачи давно не могут никого принудить к лечению, но психиатрические клиники и сами специалисты в представлении большинства россиян несут на себе демонический отпечаток.

Хотя, по утверждению врачей, современная психиатрия обходится максимально гуманно даже с тяжелыми пациентами.

— Когда я в первый раз увидела фильм «Молчание ягнят», где маньяк сидит в наморднике за решеткой, то пришла в ужас — в России такого просто не может быть, — рассказала «Огоньку» в кулуарах одна из докторов Института имени Сербского.— Даже Чикатило (серийный убийца, признанный виновным в убийстве 65 детей и женщин.— «О») сидел у нас без всяких решеток. Во всем Институте Сербского есть только одна смирительная рубашка, и то в музее!

Недоверчивое отношение к психиатрии приводит к существованию двойных стандартов.

— С одной стороны, общество выступает за то, что больных с той же эпилепсией и наркоманией не нужно ставить на учет в психоневрологические диспансеры, потому что тогда они не могут получить водительские права, — говорит Зураб Кекелидзе.— С другой — все хотят повысить безопасность дорожного движения. Но это взаимоисключающие вещи! Также у нас все говорят, что с психическими расстройствами нельзя призывать в армию, но одновременно не хотят, чтобы об этом появлялась пометка в военном билете (это может повлиять на прием на работу.— «О»).

Исправить ситуацию может только поэтапное грамотное реформирование всей отрасли. Количество психических расстройств в России будет только расти. Причем речь в основном не о тяжелых патологиях, а о более «социально приемлемых» — депрессии, старческой деменции, неврозах. Беда в том, что, если их не лечить, они могут обернуться более серьезными проблемами, поэтому врачи приглашают всех в психиатрические больницы.

У нас очень хорошо, есть кинозалы, кругом цветут сады, пациенты могут свободно перемещаться по территории и уходить при желании домой. Врачи психиатрических клиник

По словам специалистов, важно понять, что психическое расстройство — такой же недуг, как ожирение или повышенное давление, который можно успешно вылечить. Если, конечно, вовремя за него взяться.

Лечебная тревога

Цифры

Динамика сокращения количества врачей-психиатров и коек в психиатрических больницах РФ особенно впечатляет на фоне того, что душевнобольных в стране с каждым годом все больше.

Количество психиатров и наркологов (тысяч человек)

2005 год — 24,7.

2013 — 23,3.

2016 — 22,0.

Количество психоневрологических стационаров (тысяч)

2005 год — 115.

2013 — 75.

2016 — 64.

Количество психиатрических коек (тысяч)

2005 — 167,0.

2013 — 147,6.

2016 — 138,1.

Источник: Росстат.

Экспертиза

Ловушка депрессии

Депрессия на глазах становится самым значимым психическим заболеванием в мире. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посчитала, что в среднем от депрессии страдает примерно 10,4 процента населения. При этом в Западной Европе эти цифры выше: в Великобритании — 16,9 процента больных от всего населения, во Франции — 13,7, а в Германии — 11,2. Замечу: замеры делались по особой методике — диагностировались люди, пришедшие в поликлинику широкого профиля.

В России официальная статистика резко отличается: у нас зарегистрировано всего 0,1 процента страдающих депрессией от всего населения.

Но когда мы провели исследование теми же методами, что приняты за рубежом, то получили цифру в 38 процентов. Это очень много, учитывая, что депрессия — это серьезное психическое расстройство, которое проявляется снижением настроения, утратой интересов и способности переживать радость. В более тяжелом варианте она переходит в хроническую фазу и грозит суицидом. То есть это состояние, которое обязательно должны лечить специалисты. Но именно этого в России не происходит: 0,1 процента людей с депрессией — люди, которые все-таки дошли до психиатра и, как правило, в их случае речь идет уже о запущенной форме. Остальные оставляют болезнь на самотек.

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То, что у нас нечасто обращаются к психиатрам, связано с целым набором факторов, один из самых главных — стигматизация. Человек, который нуждается в помощи психиатра, по-прежнему становится у нас изгоем общества. Второй момент — общий низкий уровень жизни: не всякий может позволить себе обратиться в частную клинику, не всякий может обратиться к психоаналитику, не всякий может проходить лечение в госклинике, ведь для этого нужно как минимум месяц регулярно посещать сеансы терапии. В итоге ситуации усугубляются, уходят в цикл: из-за общего низкого уровня жизни человек впадает в депрессию, не может из нее выбраться, потому что у него нет на это денег и времени, теряет работу и попадает в еще более тяжелую ситуацию.

Говоря о географии распространения депрессии в России, интересно отметить, что большого различия по регионам нет. Нет особого всплеска и в мегаполисах, где, казалось бы, жизнь более напряженная. Более того, в 2010-м, когда проводили массовые обследования населения, мы выявляли даже небольшой перевес людей с психическими заболеваниями в селе по сравнению с горожанами. Но начиная с 2005-го, когда в стране началось укрупнение медицинских центров, эта тенденция исчезла просто потому, что жители из глубинки не могут добраться до медицинских центров и остаются вне поля зрения специалистов. Так что сегодня депрессия выявляется там, где есть хороший специалист, который налаживает соответствующую работу. По сути, изучение депрессии в России требует самых серьезных и масштабных исследований.

Брифинг

Аркадий Шмилович, заведующий медико-реабилитационным отделением ПКБ N1 им. Н. А. Алексеева.

У нас каждый год за психиатрической помощью официально обращаются более 7 млн человек. Но это, с моей точки зрения, сильно уменьшенная цифра, потому что многие делают это неофициально. Любые катаклизмы, кризисы, неуверенность в завтрашнем дне, стрессы, страхи террористических актов плодят психические расстройства. Расстройств, безусловно, становится больше, так как жизнь напряженнее.

Источник: «Афиша»

Валерий Краснов, директор Московского НИИ психиатрии Минздрава России.

Во многих странах люди обращаются к врачу первичной практики, который обладает необходимым набором знаний, чтобы выяснить проблемы психического здоровья. Наши терапевты стараются не касаться этой сферы деятельности. В России вся медицинская система гиперцентрализована, все специалисты находятся в крупных городах и областных центрах. Мы наблюдаем деградацию горизонтальной системы. Кабинеты при ЦРБ и маленькие больницы сегодня закрываются. Это ставит наше население в очень уязвимое положение.

Источник: «Сноб»

Сергей Ениколопов, завкафедрой криминальной психологии Московского психолого-педагогического университета.

Серьезная проблема на пути раннего выявления психических заболеваний и их лечения — стигматизация таких людей в обществе. Больным быть стыдно, а особенно стыдно быть психически больным. Стигма служит барьером для обращения за помощью. 62% участников исследований последствий стигматизации психических больных признают, что они или их знакомые отказывались искать профессиональную помощь, так как не хотели иметь «психический» диагноз.

Источник: «Медицинская психология: традиции и перспективы»