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03:58 (мск), источник: ДЕЙТА

Циклон испортит погоду в Приморье

Атмосферный фронт циклона, идущего из Хабаровского края на Приморский край, вызовет похолодание, сообщает DEITA. RU.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 22% 758 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: РИА "Новости"

По данным «Погода 25 регион», циклон вызовет местами осадки различной интенсивности в крае и принесет очередное похолодание с ветром.

Отмечается, что самой холодной ночью будет ночь на вторник. В середине недели начнется потепление.

Как пишет источник, на выходных есть вероятность выхода западного циклона.

Виктор Бруевич.

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