Циклон испортит погоду в Приморье

Источник: РИА "Новости"

По данным «Погода 25 регион», циклон вызовет местами осадки различной интенсивности в крае и принесет очередное похолодание с ветром.

Отмечается, что самой холодной ночью будет ночь на вторник. В середине недели начнется потепление.

Как пишет источник, на выходных есть вероятность выхода западного циклона.