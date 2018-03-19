Циклон испортит погоду в Приморье
Атмосферный фронт циклона, идущего из Хабаровского края на Приморский край, вызовет похолодание, сообщает DEITA. RU.
Атмосферный фронт циклона, идущего из Хабаровского края на Приморский край, вызовет похолодание, сообщает DEITA. RU.
По данным «Погода 25 регион», циклон вызовет местами осадки различной интенсивности в крае и принесет очередное похолодание с ветром.
Отмечается, что самой холодной ночью будет ночь на вторник. В середине недели начнется потепление.
Как пишет источник, на выходных есть вероятность выхода западного циклона.
Виктор Бруевич.
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