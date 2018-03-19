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04:20 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровский «Амур» оставил в составе Рассказова

Хоккейный «Амур» из дальневосточной столицы заключил новое соглашение с центрфорвардом Кириллом Рассказовым. Контракт нападающего с «тиграми» рассчитан на два года.

В составе «тигров» Кирилл Рассказов провёл 39 игр в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Как сообщает пресс-служба «Амура», в них форвард набрал 11 (3+8) очков при показателе полезности «+5». Также 25-летний хоккеист стал одним из лучших игроков хабаровского клуба в серии плей-офф против казанского «Ак Барса»: он сыграл в пяти матчах, забросил две шайбы. Его показатель полезности составил «+2».

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в Хабаровск воспитанник омского хоккея перебрался в результате обмена между «Амуром» и нижегородским «Торпедо», который состоялся 27 сентября 2017 года. В составе молодёжной команды «Омские Ястребы» Кирилл Рассказов был двукратным обладателем Кубка Харламова и автором «золотого гола» в сезоне 2012−2013 годов. За карьеру 25-летний центрфорвард выступал также в составе «Авангарда», и «Югры».

О других трансферных новостях «Амура» пока неизвестно. Как сообщало агентство, клуб могут оставить нападающий Алексей Бывальцев, вратарь Юха Метсола и даже главный тренер Андрей Мартемьянов.

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