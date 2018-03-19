Культура нон грата

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Однако раньше это не мешало Британскому совету заниматься многочисленными совместными проектами с государственными структурами и организациями. Как выяснил «Ъ», решение о закрытии совета было столь неожиданным, что партнеры организации пока не понимают, как им быть с запланированными или уже запущенными российско-британскими культурными и образовательными проектами.

Образование было одним из ключевых направлений деятельности Британского совета в России, поэтому многие проекты реализовывались вместе с Минобрнауки РФ.

Так, ведомство официально провело в прошлом году Год науки и образования Великобритании и России, который был призван «стимулировать научное сотрудничество между двумя странами». В рамках именно этого проекта осенью 2017 года в российских школах прошла Неделя науки. Кроме того, были проведены конкурсы для учителей и школьников, победители которых выиграли учебную поездку в Великобританию в 2018 году.

Смогут ли они теперь воспользоваться этой наградой — неизвестно. В субботу министр Ольга Васильева заявила, что все «совместные образовательные программы будут приостановлены». По ее словам, сотрудничество не будет возобновлено «до момента принятия компетентными органами решения об изменении его статуса». Отметим, что на сентябрь 2018 года Британский совет планировал выставку «Study in UK: Discover you», рассказывающую россиянам о возможности обучения в английских колледжах и университетах.



Одним из символов Года науки и образования Великобритании и России 2017 стал тематический поезд «Наука будущего», который Британский совет запустил в Московском метрополитене в декабре 2017 года. Предполагалось, что поезд будет минимум полгода курсировать по Кольцевой линии метро, за это время с разработками британских ученых должны познакомиться не менее 2,6 млн пассажиров.

«Запуск этого поезда — очередная веха в наших отношениях с Британским советом и Московским метрополитеном, — заявлял три месяца назад на церемонии открытия спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.— Сейчас очень много пишут о том, какие сложные отношения между Россией и Великобританией, но есть сферы наших отношений, которые никогда не прерывались. Это сфера гуманитарного сотрудничества, сфера человеческих отношений, с точки зрения российских властей, должна поддерживаться при любой политической погоде».

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Вчера господин Швыдкой назвал закрытие совета «вынужденной мерой» и подчеркнул, что кроме Британского совета существуют и другие возможности организации культурных обменов с Великобританией.

Схожая ситуация и в научном сотрудничестве. Так, в феврале государственный Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) назвал 21 победителя совместного с Британским советом конкурса для молодых ученых. Предполагалось, что они должны получить гранты на участие в научных семинарах в Великобритании. Председатель РФФИ Владислав Панченко вчера заявил «Ъ», что на этой неделе фонд примет решение, как действовать в сложившейся ситуации. «Но стоит учесть, что основным партнером конкурса было Лондонское королевское общество, уважаемая научная организация. А Британский совет работал уже с ними и по их просьбе», — уточнил господин Панченко.

Другое важное направление работы Британского совета — культурное сотрудничество.

Совет не только организовывал масштабные Год культуры Великобритании и России (2014-й) и Год языка и литературы Великобритании и России (2016-й), но и проводил множество фестивалей. Кроме того, совет помогал организовывать гастроли важных, но не самых известных музыкантов, которых российские промоутеры не стали бы привозить, боясь коммерческой неудачи. Британский совет вместе с Музеем Москвы и Союзом московских архитекторов является соорганизатором конкурса на концепцию памятника Уильяму Шекспиру. Решение об установке памятника поддержал мэр Москвы в октябре 2017 года, его планировалось разместить на Варварке. Призовой фонд конкурса составляет 650 тыс. руб., победителя планировалось выбрать 27 апреля 2018 года.