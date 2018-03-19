Переправу Ванино — Холмск вновь закрыли из-за непогоды

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, пока неизвестно до какого времени будет закрыта переправа. Между тем, по информации Дальневосточного УГМС, из-за действия фронтальных разделов ночью и днём 19 марта в Хабаровском крае на территории южных и части центральных районов прогнозируются небольшие осадки в виде снега, усиление ветра до 13−18 метров в секунду, с порывами до 16−21 метров.

Последний раз переправу Ванино — Холмск закрывали 9 марта. Тогда непогода бушевала недолго, сообщение с материком наладили уже на следующий день. В январе пассажиры ждали улучшения погодных условий два дня.