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04:21 (мск), источник: Восток Медиа

Переправу Ванино — Холмск вновь закрыли из-за непогоды

С 1:00 понедельника, 19 марта, в Хабаровском крае закрыли паромное сообщение с Сахалином. Переправу между населёнными пунктами Ванино и Холмск закрыли в превентивных целях из-за сложных погодных условий.

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Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, пока неизвестно до какого времени будет закрыта переправа. Между тем, по информации Дальневосточного УГМС, из-за действия фронтальных разделов ночью и днём 19 марта в Хабаровском крае на территории южных и части центральных районов прогнозируются небольшие осадки в виде снега, усиление ветра до 13−18 метров в секунду, с порывами до 16−21 метров.

Последний раз переправу Ванино — Холмск закрывали 9 марта. Тогда непогода бушевала недолго, сообщение с материком наладили уже на следующий день. В январе пассажиры ждали улучшения погодных условий два дня.

Подобная проблема с паромным сообщением возникает по причине непогоды каждую зиму. Сейчас у правительства России есть планы соединить два региона — Хабаровский край и Сахалинскую область — с помощью моста. Стоимость проекта магистрали с материка на остров оценивается в 400 миллиардов рублей. Проектируемая длина пути — 580 километров.

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