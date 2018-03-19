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03:41 (мск), источник: Восток Медиа

Из-за гололёда в Хабаровском крае ограничили движение автобусов

В Хабаровском крае из-за неблагоприятных погодных условий и гололёда приостановлено движение маршрутных автобусов на трассе Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре. Открыть дорогу планируют в 12:00.

Источник: Reuters

Общественный транспорт не ходит с 23:00 18 марта. Движение ограничено до улучшения погоды, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Для обеспечения безопасности на трассе дежурят три поста ГИБДД в составе шести человек и три единицы техники. Дорогу патрулируют пункты обогрева на базе автомобильной техники повышенной проходимости.

В крае 19 марта на территории южных и части центральных районов прогнозируют небольшие осадки, усиление ветра до 13−18 метров в секунду, с порывами до 16−21 метров.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», с 1:00 понедельника, 19 марта, в регионе также приостановлено паромное сообщение Ванино — Холмск. Пока неизвестно до какого времени переправа будет закрыта.

Агентство писало, что движение автобусов на трассе Лидога — Ванино перекрывали 1 марта из-за снежного циклона на территории края. Сообщение возобновили утром 5 марта.

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