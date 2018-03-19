Из-за гололёда в Хабаровском крае ограничили движение автобусов
В Хабаровском крае
В Хабаровском крае
Общественный транспорт не ходит с 23:00 18 марта. Движение ограничено до улучшения погоды, сообщает
Для обеспечения безопасности на трассе дежурят три поста ГИБДД в составе шести человек и три единицы техники. Дорогу патрулируют пункты обогрева на базе автомобильной техники повышенной проходимости.
Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», с 1:00 понедельника, 19 марта, в регионе также приостановлено паромное сообщение Ванино — Холмск. Пока неизвестно до какого времени переправа будет закрыта.
Агентство писало, что движение автобусов на трассе Лидога — Ванино перекрывали 1 марта
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