Из-за гололёда в Хабаровском крае ограничили движение автобусов

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Общественный транспорт не ходит с 23:00 18 марта. Движение ограничено до улучшения погоды, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Для обеспечения безопасности на трассе дежурят три поста ГИБДД в составе шести человек и три единицы техники. Дорогу патрулируют пункты обогрева на базе автомобильной техники повышенной проходимости.

В крае 19 марта на территории южных и части центральных районов прогнозируют небольшие осадки, усиление ветра до 13−18 метров в секунду, с порывами до 16−21 метров.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», с 1:00 понедельника, 19 марта, в регионе также приостановлено паромное сообщение Ванино — Холмск. Пока неизвестно до какого времени переправа будет закрыта.