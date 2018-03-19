В селе ЗКО жители пожаловались на здоровье из-за резкого запаха сероводорода

«В прошлом году мы вложили в развитие посёлка полтора миллиарда тенге. Сделали дорогу, свет. Откуда идёт газ, мы выясняем. Возможно, это из России. Точно мы не можем утверждать, сначала необходимо провести исследования. Конечно, ваше беспокойство я понимаю. Мы ничего не скрываем, когда появится информация, откуда травит, мы сразу ее сообщим», — пообещал Алдияр Халелов.

«Это невозможно, нечем дышать. Запах тухлых яиц во всем посёлке. Особенно сильно это ощущается у тех, кто живёт в низине. Мы боимся за здоровье своих детей. Особенно сильно травит в ночное и утреннее время. Даже сейчас дышать трудно. Мы хотим, чтобы ситуацию не доводили до критической точки, а решали всё сейчас!», — рассказала жительница посёлка Юлия.