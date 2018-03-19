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07:39 (мск), источник: Informburo.kz

В селе ЗКО жители пожаловались на здоровье из-за резкого запаха сероводорода

Жители посёлка Бурлин, который находится в 110 км от Уральска, жалуются на постоянный запах сероводорода, сообщает «Уральская неделя». Об этом они рассказали на встрече с администрацией.

Источник: Informburo.kz

Аким Бурлинского района Алдияр Халелов отметил, что администрация выясняет откуда в посёлке может быть сероводород.

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«В прошлом году мы вложили в развитие посёлка полтора миллиарда тенге. Сделали дорогу, свет. Откуда идёт газ, мы выясняем. Возможно, это из России. Точно мы не можем утверждать, сначала необходимо провести исследования. Конечно, ваше беспокойство я понимаю. Мы ничего не скрываем, когда появится информация, откуда травит, мы сразу ее сообщим», — пообещал Алдияр Халелов.

Жители посёлка обеспокоены, поскольку запах сероводорода проникает повсюду и плохо влияет на самочувствие.

«Это невозможно, нечем дышать. Запах тухлых яиц во всем посёлке. Особенно сильно это ощущается у тех, кто живёт в низине. Мы боимся за здоровье своих детей. Особенно сильно травит в ночное и утреннее время. Даже сейчас дышать трудно. Мы хотим, чтобы ситуацию не доводили до критической точки, а решали всё сейчас!», — рассказала жительница посёлка Юлия.

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