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04:45 (мск), источник: РИА Новости

Эксперты рассказали о вирусе, который перехватывает звонки для кражи денег

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Новая версия вируса Fakebank, атакующего гаджеты на платформе Android, получила возможность перехватывать звонки пользователей в банки. Об этом пишут специалисты компании Symantec.

Источник: РИА "Новости"
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Отмечается, что вредоносная программа может работать как с исходящими, так и с входящими звонками. Когда пользователь зараженного смартфона совершает звонок в банк, вирус перенаправляет вызов на номер мошенников, которые могут использовать полученную информацию для кражи денег. Когда же злоумышленники сами связываются с жертвами, вирус маскирует их звонок под вызов из банка.

Эксперты советуют не устанавливать приложения из непроверенных источников и регулярно обновлять программное обеспечение.

Ранее сообщалось о появлении нового подслушивающего вируса RedDrop, который тайно записывает все происходящее вблизи устройства на диктофон, а затем выгружает аудио в интернет.

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