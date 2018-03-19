Эксперты рассказали о вирусе, который перехватывает звонки для кражи денег

Отмечается, что вредоносная программа может работать как с исходящими, так и с входящими звонками. Когда пользователь зараженного смартфона совершает звонок в банк, вирус перенаправляет вызов на номер мошенников, которые могут использовать полученную информацию для кражи денег. Когда же злоумышленники сами связываются с жертвами, вирус маскирует их звонок под вызов из банка.
Эксперты советуют не устанавливать приложения из непроверенных источников и регулярно обновлять программное обеспечение.
Ранее сообщалось о появлении нового подслушивающего вируса RedDrop, который тайно записывает все происходящее вблизи устройства на диктофон, а затем выгружает аудио в интернет.
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