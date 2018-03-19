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05:21 (мск), источник: Baikal-info.ru

Ирина Ежова покидает пост председателя думы Иркутска

Председатель думы Иркутска Ирина Ежова 19 марта 2018 года написала заявление об освобождении от должности председателя.

Источник: Reuters

Об этом «Байкал Инфо» сообщили в пресс-службе думы. Ирина Ежова намерена сосредоточиться на работе в городском перинатальном центре, который она возглавляет. Пост спикера думы она занимала на неосвобождённой основе. «Решение взвешенное, продуманное, спокойное», — прокомментировали в пресс-службе.

В середине марта более 20 депутатов поставили подписи под выдвижением на пост председателя думы Иркутска Евгения Стекачёва. Решения народные избранники будут принимать на заседании 29 марта.

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