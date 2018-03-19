Ирина Ежова покидает пост председателя думы Иркутска
Председатель думы Иркутска Ирина Ежова 19 марта 2018 года написала заявление об освобождении от должности председателя.
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Председатель думы Иркутска Ирина Ежова 19 марта 2018 года написала заявление об освобождении от должности председателя.
Об этом «Байкал Инфо» сообщили в
В середине марта более 20 депутатов поставили подписи под выдвижением на пост председателя думы Иркутска Евгения Стекачёва. Решения народные избранники будут принимать на заседании 29 марта.
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