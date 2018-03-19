Ирина Ежова покидает пост председателя думы Иркутска

Об этом «Байкал Инфо» сообщили в пресс-службе думы. Ирина Ежова намерена сосредоточиться на работе в городском перинатальном центре, который она возглавляет. Пост спикера думы она занимала на неосвобождённой основе. «Решение взвешенное, продуманное, спокойное», — прокомментировали в пресс-службе.