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05:28 (мск), источник: Baikal-info.ru

«Байкал-Энергия» поборется за бронзу в чемпионате России по хоккею с мячом

Команда «Байкал-Энергия» (Иркутск), проиграв «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) 16 марта 2018 года со счётом 3:4, теперь будет бороться только за бронзовую медаль чемпионата России по хоккею с мячом. Об этом сообщается на сайте команды.

Матчи за третье место пройдут «Кузбассом» 22 марта в Кемерово, на домашнем стадионе противника, а затем 25 марта — в Иркутске, скорее всего, на стадионе «Рекорд».

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