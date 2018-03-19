«Байкал-Энергия» поборется за бронзу в чемпионате России по хоккею с мячом

«Байкал-Энергия» поборется за бронзу в чемпионате России по хоккею с мячом

Команда «Байкал-Энергия» (Иркутск), проиграв «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) 16 марта 2018 года со счётом 3:4, теперь будет бороться только за бронзовую медаль чемпионата России по хоккею с мячом. Об этом сообщается на сайте команды.