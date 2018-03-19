В Комсомольске пурга не пустила детей в школу

На Комсомольск обрушился циклон, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В ночь с воскресенья на понедельник город Юности замело снегом. Обильные осадки сопровождал сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

— Сейчас осадки практически прекратились, но ветер по-прежнему сильный. В связи с этим мэром города принято решение об отмене занятий 19 марта у школьников 1−5 классов, чтобы не подвергать детей опасности, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» руководитель пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре Иван Лаврентьев. — Будут ли уроки завтра, пока неизвестно, всё зависит от погоды.

Как отметили в администрации, к такой вынужденной мере в городе давно не прибегали.

Кроме Комсомольска и Хабаровска, циклон задел Бикинский, Вяземский, Имени Лазо, Хабаровский, Амурский, Нанайский, Солнечный и Комсомольский районы. По данным синоптиков, сегодня на их территории вероятны осадки разной степени интенсивности и усиление ветра до 16−22 метров в секунду.