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05:35 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В Комсомольске пурга не пустила детей в школу

Уроки отменены в 1−5 классах.

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На Комсомольск обрушился циклон, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В ночь с воскресенья на понедельник город Юности замело снегом. Обильные осадки сопровождал сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

 — Сейчас осадки практически прекратились, но ветер по-прежнему сильный. В связи с этим мэром города принято решение об отмене занятий 19 марта у школьников 1−5 классов, чтобы не подвергать детей опасности, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» руководитель пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре Иван Лаврентьев. — Будут ли уроки завтра, пока неизвестно, всё зависит от погоды.

Как отметили в администрации, к такой вынужденной мере в городе давно не прибегали.

Кроме Комсомольска и Хабаровска, циклон задел Бикинский, Вяземский, Имени Лазо, Хабаровский, Амурский, Нанайский, Солнечный и Комсомольский районы. По данным синоптиков, сегодня на их территории вероятны осадки разной степени интенсивности и усиление ветра до 16−22 метров в секунду.

На данный момент введено ограничение для движения автобусов по автодороге Хабаровск-Лидога-Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре.

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