В Комсомольске пурга не пустила детей в школу
Уроки отменены в 1−5 классах.
Уроки отменены в 1−5 классах.
На Комсомольск обрушился циклон, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В ночь с воскресенья на понедельник город Юности замело снегом. Обильные осадки сопровождал сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.
— Сейчас осадки практически прекратились, но ветер
Кроме Комсомольска и Хабаровска, циклон задел Бикинский, Вяземский, Имени Лазо, Хабаровский, Амурский, Нанайский, Солнечный и Комсомольский районы. По данным синоптиков, сегодня на их территории вероятны осадки разной степени интенсивности и усиление ветра до 16−22 метров в секунду.
На данный момент введено ограничение для движения автобусов по автодороге
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