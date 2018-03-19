Жителей Владивостока предупредили об отключении воды
«Примводоканал» озвучил точные адреса и ближайшие даты.
«Примводоканал» озвучил точные адреса и ближайшие даты.
Во Владивостоке ожидаются отключения холодной воды. Сотрудники «Приморского водоканала» предупредили жителей краевого центра о плановом ремонте, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Так, во вторник, 20 марта, водоснабжения в приморской столице не будет с 10:00 до 14:00 по следующим адресам: Крыгина, 51, 51а, 51б, 53, 53а, 55, 74, 76, 78, 82.
Очередные отключения стартуют уже на следующей неделе, а именно во вторник, 27 марта. В этот деть с 10 утра и до 16:00 воду перекроют по Авроровской, 24, Алеутской, 61 и Башидзе, 1а. Без воды также останутся несколько домов по Океанскому проспекту, 27, 37, 39, 41, 46, 48. Октябрьская, 2, 13, 25 также попадают в список отключений на этот день.
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