В Хабаровском крае «накрыли» продажу поддельных сертификатов ЕГЭ и дипломов

Источник: Восток Медиа

Сайты обнаружили сотрудники прокуратуры Нанайского района. Во время мониторинга сети Интернет они выявили ресурсы, которые содержали информацию о продаже сертификатов Единого государственного экзамена и дипломов о высшем образовании. Пользователям порталов предлагалось купить документы об окончании любых учебных заведений на бланках государственного образца. При этом разработчики сайтов, создавая иллюзию законности покупки, не уведомляли пользователей о негативных последствиях приобретения и использования подложных документов.

С учётом того, что информация о таком приобретении создаёт условия для преступлений с использованием подложных документов, сотрудник надзорного ведомства обратился в суд с иском, чтобы информацию на сайтах признали запрещённой к распространению на территории России.