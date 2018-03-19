В Хабаровском крае «накрыли» продажу поддельных сертификатов ЕГЭ и дипломов

Сайты обнаружили сотрудники прокуратуры Нанайского района. Во время мониторинга сети Интернет они выявили ресурсы, которые содержали информацию о продаже сертификатов Единого государственного экзамена и дипломов о высшем образовании. Пользователям порталов предлагалось купить документы об окончании любых учебных заведений на бланках государственного образца. При этом разработчики сайтов, создавая иллюзию законности покупки, не уведомляли пользователей о негативных последствиях приобретения и использования подложных документов.
С учётом того, что информация о таком приобретении создаёт условия для преступлений с использованием подложных документов, сотрудник надзорного ведомства обратился в суд с иском, чтобы информацию на сайтах признали запрещённой к распространению на территории России.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, требования истца полностью удовлетворили. Решение суда отправили в Роскомнадзор, чтобы там адреса сайтов внесли в единый реестр запрещённых ресурсов.
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