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05:47 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае «накрыли» продажу поддельных сертификатов ЕГЭ и дипломов

В Хабаровском крае прокуратура добилась закрытия нескольких сайтов, через которые можно было купить сертификаты о сдаче ЕГЭ и дипломы о высшем образовании. Суд признал информацию, размещённую на ресурсах, незаконной и постановил закрыть доступ к ним.

Источник: Восток Медиа

Сайты обнаружили сотрудники прокуратуры Нанайского района. Во время мониторинга сети Интернет они выявили ресурсы, которые содержали информацию о продаже сертификатов Единого государственного экзамена и дипломов о высшем образовании. Пользователям порталов предлагалось купить документы об окончании любых учебных заведений на бланках государственного образца. При этом разработчики сайтов, создавая иллюзию законности покупки, не уведомляли пользователей о негативных последствиях приобретения и использования подложных документов.

С учётом того, что информация о таком приобретении создаёт условия для преступлений с использованием подложных документов, сотрудник надзорного ведомства обратился в суд с иском, чтобы информацию на сайтах признали запрещённой к распространению на территории России.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, требования истца полностью удовлетворили. Решение суда отправили в Роскомнадзор, чтобы там адреса сайтов внесли в единый реестр запрещённых ресурсов.

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