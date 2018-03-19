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06:28 (мск), источник: ДЕЙТА

Удивительная семья «робинзонов» из Владивостока попала в Esquire

Единственная проживающая на острове Елены семья попала в журнал Esquire, сообщает DEITA. RU.

Автор материала — журналист Иван Чесноков. Как выяснил Esquire, Семья по фамилии Король пришла в пороховой погреб на острове Елены больше 20 лет назад. Они ведут отшельнический образ жизни, хотя и имеют квартиры во Владивостоке.

Нина Александровна, Борис и их сын Николай стараются сохранить облик царской постройки и следят за островной землей. Семья не любит городскую жизнь. «Цивилизация — это не наше», — говорят они. Однако Короли всегда рады гостям.

Большая публикация содержит историю, фотографии и видеозарисовки из жизни уникальной семьи.

«Обычным людям от таких видов стало бы очень тоскливо, но не Нине Король. Она влюбилась в остров», «Муж Нины, Борис, знал об этом месте с детства. Его дед строил Владивостокскую крепость, а потом жил на Елене. Мужчина боролся против вырубки местного леса. За это власти сослали его с женой и детьми в Норильск», — рассказывает историю уникальной семьи журналист.

Полностью с материалом можно ознакомиться на сайте журнала Esquire.

Василий Кучин.

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