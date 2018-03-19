В Новосибирской области на 100 браков приходится 61 развод, об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.

В 2017 году в СФО было зарегистрировано 141,7 тыс. браков (107,9% к 2016 году) и 87,2 тыс. разводов (100,4%).

«Красноярский край являлся регионом с наибольшим числом зарегистрированных браков и разводов. На втором месте — Новосибирская область», — рассказали статистики.