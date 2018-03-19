Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Мэй опозорила нацию»: Британия осознала промах с Россией
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
В Петербурге спасли ребенка, позвонившего в «01», но не знавшего свой адрес
Раз в 18 лет: когда в Россию придет настоящая весна
Ксения Собчак пришла на выборы в пальто за 64 тысячи рублей
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб Вы тоже можете поучаствовать
«Газпром» достал козырь, побить который Киеву нечем - эксперт
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Пилоты разбившегося истребителя ВМС США погибли
60-летняя Стоун в купальнике отдыхает с парнем
Самую дорогую конфету в мире представили в Португалии
Модный дом Versace отказался от использования натурального меха
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
10Сакура в цвету
20Умер народный артист Олег Табаков
06:43 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области на 100 браков приходится 61 развод

Первое место по количеству браков и разводов в СФО занимает Красноярский край, об этом сообщает Новосибирскстат.

В Новосибирской области на 100 браков приходится 61 развод, об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.

В 2017 году в СФО было зарегистрировано 141,7 тыс. браков (107,9% к 2016 году) и 87,2 тыс. разводов (100,4%).

«Красноярский край являлся регионом с наибольшим числом зарегистрированных браков и разводов. На втором месте — Новосибирская область», — рассказали статистики.

В НСО на 100 браков приходится 61 развод. Самый низкий показатель разводов зарегистрирован в Республике Тыва — на 100 браков приходится 25 разводов. Самый высокий — в Алтайском крае — на 100 браков приходится 25 разводов.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Новосибирского серийного убийцу приговорили к пожизненному лишению свободы
Путин лидирует на выборах после подсчета 99,5% протоколов
Мировые лидеры начали поздравлять Владимира Путина с победой
Их запомнят: самые странные посетители избирательных участков
Как в России прошли выборы президента
Путин рассказал о планах на следующий срок
Культура нон грата: чем занимался Британский совет в России
Порошенко назвал незаконными выборы президента России в Крыму
Спорт
Шипулину не хватило сил, чтобы установить рекорд сезона Россия до последнего круга дистанции претендовала на серебро, но Шипулин не смог сопротивляться натиску Эберхарда и финишировал третьим
Авто
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления) Нам удалось поездить на предсерийных машинах, собранных на заводе в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Зима, уходи: 20 теплых фильмов для весеннего настроения За окном минус, а в душе вовсю цветут сады? Вдохновляйтесь на новые приключения, чувства и свершения вместе с этими теплыми весенними фильмами!
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
У петербуржцев из кранов потек бензин
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!) Возможно, эти знаменитости и лукавят, утверждая, что диете и спорту они предпочтут вечер на диване в компании с кружкой пива и чипсами
Дети
Татьяна Навка готовится снова стать матерью По словам прославленной фигуристки, она мечтает о сыне.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь