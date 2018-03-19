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05:52 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцам пообещали +14 °C

Наступившая неделя будет теплой и дождливой.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 57% 758 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Reuters

Наступившая неделя в Красноярске будет теплой и дождливой. В понедельник ожидается +6 °C в светлое время суток и около нуля ночью. Во вторник днем обещают +8 °C, а ночью температура опустится до -4 °C. Также во вторник ожидается первый дождь и очень сильные порывы ветра — до 22 м/с.

Синоптики обещают, что в среду и четверг погода будет практически одинаковой: +4 °C.. +6 °C в светлое время суток, ночью от -1 °C до +1 °C, переменная облачность и небольшие осадки.

Самым теплым днем недели станет пятница, когда воздух прогреется до +14°C — так говорят специалисты портала rp5.ru. Гидрометцентр и gismeteo.ru дают более скромный прогноз: +10 °C.. +12°C. Также в пятницу снова ожидаются резкие порывы ветра до 20 м/с.

Суббота и воскресенье порадуют горожан комфортной приятной температурой. Днем на выходных обещают +8 °C, переменную облачность и небольшие осадки.

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