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06:13 (мск), источник: Baikal-info.ru

Уровень безработицы в сёлах Иркутской области выше, чем в городах

Численность рабочей силы в Иркутской области в 2017 году составила 1212,8 тыс. человек, из них 1107,5 тыс. были заняты экономической деятельностью, а 105,3 тыс. человек считались безработными — они не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы к ней приступить.

Источник: Reuters

Как сообщает 19 марта 2018 года Иркутскстат, уровень безработицы (по критериям Международной организации труда) составил 8,7% (в 2016 году — 8,8%). В сельской местности безработица в 1,3 раза выше, чем среди городских жителей (10,7% против 8,2%).

Эти сведения предоставила Федеральная служба государственной статистики, которая регулярно проводит обследования рабочей силы, начиная с 1992 года. Подобные исследования проходят в большинстве стран, входящих в ООН. Опрос всего населения от 15 лет и старше потребовал бы колоссальных затрат, поэтому обследование проводится на выборочной основе, с последующим распространением итогов на всю численность населения. Иркутской области ежемесячно опрашивают 1275 респондентов или 560 домашних хозяйств. Опрос проводится в 20 населенных пунктах (12 городских и 8 сельских).

Обследование рабочей силы предоставляет актуальные данные о тенденциях занятости, уровне безработицы и ее продолжительности, составе занятого населения и безработных по полу, возрасту, образованию, семейному положению. Эта информация позволяет оценить ситуацию на рынке труда и эффективность программ, направленных на борьбу с безработицей.

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