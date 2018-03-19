Уровень безработицы в сёлах Иркутской области выше, чем в городах

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Как сообщает 19 марта 2018 года Иркутскстат, уровень безработицы (по критериям Международной организации труда) составил 8,7% (в 2016 году — 8,8%). В сельской местности безработица в 1,3 раза выше, чем среди городских жителей (10,7% против 8,2%).

Эти сведения предоставила Федеральная служба государственной статистики, которая регулярно проводит обследования рабочей силы, начиная с 1992 года. Подобные исследования проходят в большинстве стран, входящих в ООН. Опрос всего населения от 15 лет и старше потребовал бы колоссальных затрат, поэтому обследование проводится на выборочной основе, с последующим распространением итогов на всю численность населения. Иркутской области ежемесячно опрашивают 1275 респондентов или 560 домашних хозяйств. Опрос проводится в 20 населенных пунктах (12 городских и 8 сельских).