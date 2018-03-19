Рабочая неделя в Омской области начнётся с похолодания
Синоптики прогнозируют понижение температуры, усиление ветра и осадки.
Синоптики прогнозируют понижение температуры, усиление ветра и осадки.
Рабочая неделя в Омской области начнётся с похолодания. Синоптики прогнозируют понижение температуры, усиление ветра и осадки.
Сегодня, 19 марта, по данным по данным ФГБУ «Обь — Иртышское УГМС», в дневные часы температура воздуха будет держаться на уровне −1… +4 градуса. А вечером ожидается понижение температуры до -12 градусов.
Завтра, 20 марта, ночью местами будет идти снег. Ветер
21 марта синоптики прогнозируют небольшой снег. Ветер южный 5−10 м/с. Ночью сохранится морозная погода — 12 градусов, по северу области до -17, днём потеплеет до +2.
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