Рабочая неделя в Омской области начнётся с похолодания

Сегодня, 19 марта, по данным по данным ФГБУ «Обь — Иртышское УГМС», в дневные часы температура воздуха будет держаться на уровне −1… +4 градуса. А вечером ожидается понижение температуры до -12 градусов. Юго-западный 11−16 м/с, а в отдельных районах порывы 19−24 м/с. Помимо этого, синоптики прогнозируют дождь и снег, метель. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет сильно падать.