Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прямой вопрос российского журналиста загнал Мэй в тупик
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
Мальчик угнал машину и проехал 120 километров
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Принц Гарри отказался от брачного контракта перед свадьбой
Десантный корабль ВМС США вошел в акваторию Черного моря Главная цель морпехов — отработать высадку на черноморское побережье и принять участие в учениях
«Газпром» достал козырь, побить который Киеву нечем - эксперт
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Житель Украины: людей при въезде в Крым опрашивают
Пилоты разбившегося истребителя ВМС США погибли
Поклонники сравнили Екатерину Климову с Анджелиной Джоли
Принц Гарри отказался от брачного контракта перед свадьбой
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Что сделает с вами коварный грипп этой весной
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США строят музей создателя «Звездных войн»
Фоторепортажи
10Сакура в цвету
20Умер народный артист Олег Табаков
06:37 (мск), источник: АиФ Омск

Рабочая неделя в Омской области начнётся с похолодания

Синоптики прогнозируют понижение температуры, усиление ветра и осадки.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 39% 759 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Reuters

Рабочая неделя в Омской области начнётся с похолодания. Синоптики прогнозируют понижение температуры, усиление ветра и осадки.

Сегодня, 19 марта, по данным по данным ФГБУ «Обь — Иртышское УГМС», в дневные часы температура воздуха будет держаться на уровне −1… +4 градуса. А вечером ожидается понижение температуры до -12 градусов. Юго-западный 11−16 м/с, а в отдельных районах порывы 19−24 м/с. Помимо этого, синоптики прогнозируют дождь и снег, метель. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет сильно падать.

Завтра, 20 марта, ночью местами будет идти снег. Ветер юго-западный 10−15 м/с, ночью порывы 19−24 м/с. Ночью ожидается понижение температуры до -19 градусов. Днём потеплеет до -2 градусов.

21 марта синоптики прогнозируют небольшой снег. Ветер южный 5−10 м/с. Ночью сохранится морозная погода — 12 градусов, по северу области до -17, днём потеплеет до +2.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Омулезамещение. Какая рыба заменит запрещенный байкальский эндемик
Путин лидирует на выборах после подсчета 99,5% протоколов
Мировые лидеры начали поздравлять Владимира Путина с победой
Их запомнят: самые странные посетители избирательных участков
Как в России прошли выборы президента
Путин рассказал о планах на следующий срок
Культура нон грата: чем занимался Британский совет в России
Порошенко назвал незаконными выборы президента России в Крыму
Спорт
Шипулину не хватило сил, чтобы установить рекорд сезона Россия до последнего круга дистанции претендовала на серебро, но Шипулин не смог сопротивляться натиску Эберхарда и финишировал третьим
Авто
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления) Нам удалось поездить на предсерийных машинах, собранных на заводе в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Зима, уходи: 20 теплых фильмов для весеннего настроения За окном минус, а в душе вовсю цветут сады? Вдохновляйтесь на новые приключения, чувства и свершения вместе с этими теплыми весенними фильмами!
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!) Возможно, эти знаменитости и лукавят, утверждая, что диете и спорту они предпочтут вечер на диване в компании с кружкой пива и чипсами
Дети
Татьяна Навка готовится снова стать матерью По словам прославленной фигуристки, она мечтает о сыне.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь