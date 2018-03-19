Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прямой вопрос российского журналиста загнал Мэй в тупик
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Татьяна Навка готовится снова стать матерью
Стало известно об обнаружении 1,5 млн ложных избирателей
Самую дорогую конфету в мире представили в Португалии
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб Вы тоже можете поучаствовать
Западные СМИ заинтересованы вопросом Терезе Мэй от журналиста РФ
В семье Скрипаля назвали свою версию отравления
Штраф 5000 рублей: скоро еще за одно нарушение ПДД
«Лада» против «Киа»: цена одинаковая
Житель Украины: людей при въезде в Крым опрашивают
Пилоты разбившегося истребителя ВМС США погибли
Поклонники сравнили Екатерину Климову с Анджелиной Джоли
Принц Гарри отказался от брачного контракта перед свадьбой
38-летний австралиец стал самым старым на Земле «человеком-бабочкой»
Очевидное и невероятное: крахмал для похудения
Кирпичная стена в квартире: 11 аргументов за и против
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
10Сакура в цвету
20Умер народный артист Олег Табаков
06:26 (мск), источник: Восток Медиа

Во Владивостоке тоже обнаружили залежи крабового мяса

Неизвестные выбросили десятки коробок с тухлятиной возле известного авторынка.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Приморье продолжается эпопея с загадочным крабовым мясом, которые неизвестные выбрасывают прямо на улицу. На этот раз «клад» морской тухлятины обнаружили во Владивостоке, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На днях в пригороде Уссурийска местные жители обнаружили необычные свалки. В районе посёлка Тимирязевский и села Воздвиженка приморцы нашли места складирования сотен коробок с варёным крабом. Вся продукция была просроченной — от неё шёл характерный запах тухлятины. Происхождение этой опасной продукции так и осталось загадкой.

Как оказалось, подобные «гостинцы» приморцы находили по всему краю. Так, на этих выходных кучу коробок с крабовым мясом нашли во Владивостоке. Свалку просроченных морепродуктов жители приморской столицы обнаружили в лесном массиве, недалеко от авторынка «Зелёный угол». Неизвестные просто выбросили на улицу несколько десятков коробок с варёным крабом. Большая часть продукции оказалась также просроченной.

Откуда в приморской столице взялись залежи морского деликатеса — неизвестно. Основных версий несколько. Это может быть нереализованная просроченная продукция, от которой просто решили избавиться. Также горожане могли наткнуться на схрон продавца-нелегала. Однако тот факт, что крабовая свалка появилась одновременно с уссурийской, наводит на определённые догадки. В том случае, уверяют местные жители, продавцы выкинули просроченное мясо перед проверкой надзорного ведомства. Вполне вероятно, что именно по такому сценарию всё происходило и во Владивостоке. Не исключено, что подобные «сюрпризы» сейчас можно найти во многих городах Приморья.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Избирком Приморья назвал явку и победителя президентских выборов
Новый терминал хабаровского аэропорта построит Limak-Marashstroy
Путин лидирует на выборах после подсчета 99,5% протоколов
Мировые лидеры начали поздравлять Владимира Путина с победой
Их запомнят: самые странные посетители избирательных участков
Как в России прошли выборы президента
Путин рассказал о планах на следующий срок
Культура нон грата: чем занимался Британский совет в России
Порошенко назвал незаконными выборы президента России в Крыму
Спорт
Шипулину не хватило сил, чтобы установить рекорд сезона Россия до последнего круга дистанции претендовала на серебро, но Шипулин не смог сопротивляться натиску Эберхарда и финишировал третьим
Авто
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления) Нам удалось поездить на предсерийных машинах, собранных на заводе в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Зима, уходи: 20 теплых фильмов для весеннего настроения За окном минус, а в душе вовсю цветут сады? Вдохновляйтесь на новые приключения, чувства и свершения вместе с этими теплыми весенними фильмами!
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!) Возможно, эти знаменитости и лукавят, утверждая, что диете и спорту они предпочтут вечер на диване в компании с кружкой пива и чипсами
Дети
Татьяна Навка готовится снова стать матерью По словам прославленной фигуристки, она мечтает о сыне.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь