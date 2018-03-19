Во Владивостоке тоже обнаружили залежи крабового мяса
Неизвестные выбросили десятки коробок с тухлятиной возле известного авторынка.
Неизвестные выбросили десятки коробок с тухлятиной возле известного авторынка.
В Приморье продолжается эпопея с загадочным крабовым мясом, которые неизвестные выбрасывают прямо на улицу. На этот раз «клад» морской тухлятины обнаружили во Владивостоке, сообщает РИА «Восток-Медиа».
На днях в пригороде Уссурийска местные жители обнаружили необычные свалки. В районе посёлка Тимирязевский и села Воздвиженка приморцы нашли места складирования сотен коробок с варёным крабом. Вся продукция была просроченной — от неё шёл характерный запах тухлятины. Происхождение этой опасной продукции так и осталось загадкой.
Откуда в приморской столице взялись залежи морского деликатеса — неизвестно. Основных версий несколько. Это может быть нереализованная просроченная продукция, от которой просто решили избавиться. Также горожане могли наткнуться на схрон
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