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06:43 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярске открыт новый сезон гонок на выживание

Как развернуть соперника, заработать баллы и самому не вылететь с трассы? В Красноярске открыт новый сезон гонок на выживание. Первый этап прошёл на автодроме в Энергетиках. Рёв машин, запах горючего, грязь из-под колёс, и никто не знает, чем закончится заезд.

Какие марки у этих машин изначально — сейчас уже трудно понять: железный каркас, металлическая сетка. Сами гонщики уверяют, по ощущениям это танк и в то же время мотоцикл — ветер прямо в лицо.

После двухлетнего перерыва гонки на выживание снова в календаре соревнований. Вся трасса — метров 700, грязь со снегом. Участникам того и надо. Борьба идёт на каждом повороте.

Всего четыре заезда. К финишу желательно приехать первым или вторым, свои баллы гонщики зарабатывают, толкая и разворачивая друг друга. Первый заезд — проба сил и первое испытание трассы. У каждого гонщика своя тактика: кому-то удобнее сразу вырваться вперёд, кому-то лучше подождать, пока другие толкаются. В первом заезде первым на финиш приехал Николай Анпилогов.


Короткий перерыв, гонщики обследуют машины. Среди участников одна дама. На борту гордая подпись — Лариса Боева. Рядом дыры и вмятины. Лариса борется до конца, муж только даёт советы.

Сезон гонок на выживание открыт. Всего будет шесть этапов, по результатам лучших пяти судьи подведут итоги и осенью назовут победителя.

Евгения ПЛОТНИКОВА

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