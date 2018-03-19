В Красноярске открыт новый сезон гонок на выживание

Какие марки у этих машин изначально — сейчас уже трудно понять: железный каркас, металлическая сетка. Сами гонщики уверяют, по ощущениям это танк и в то же время мотоцикл — ветер прямо в лицо.



После двухлетнего перерыва гонки на выживание снова в календаре соревнований. Вся трасса — метров 700, грязь со снегом. Участникам того и надо. Борьба идёт на каждом повороте.



Всего четыре заезда. К финишу желательно приехать первым или вторым, свои баллы гонщики зарабатывают, толкая и разворачивая друг друга. Первый заезд — проба сил и первое испытание трассы. У каждого гонщика своя тактика: кому-то удобнее сразу вырваться вперёд, кому-то лучше подождать, пока другие толкаются. В первом заезде первым на финиш приехал Николай Анпилогов.