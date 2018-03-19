В Красноярске открыт новый сезон гонок на выживание
Как развернуть соперника, заработать баллы и самому не вылететь с трассы? В Красноярске открыт новый сезон гонок на выживание. Первый этап прошёл на автодроме в Энергетиках. Рёв машин, запах горючего, грязь
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