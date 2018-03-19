Весна вернется в Екатеринбург к середине недели

Если сейчас в городе -17 градусов, то сегодня днем воздух должен прогреться до -7, -9, во вторник днем ожидается 0, -2, а в среду и вовсе до +1. По ночам будет -11, -13.

Ветер, который бушует сегодня в уральской столице, тоже будет стихать.

В понедельник он будет дуть с северо-запада со скоростью 7−12 м/с, порывы могут достигать 15−18 м/с.

Во вторник он сменит направление на западное и снизить скорость до 5−10 м/с, хотя ночью возможны еще порывы до 13 м/с. В среду ветер стихнет до 3−8 м/с и будет дуть уже с юга. Осадки тоже прекратятся — если завтра ночью еще возможен небольшой снег, то 21 марта он вообще не ожидается.

Напомним, что в воскресенье МЧС предупредило уральцев о надвигающемся шторме.