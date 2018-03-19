Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лавров отреагировал на ультиматумы Киева Донецку и Луганску
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
Татьяна Навка готовится снова стать матерью
Раз в 18 лет: когда в Россию придет настоящая весна
Поклонники сравнили Екатерину Климову с Анджелиной Джоли
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб Вы тоже можете поучаствовать
В ООН сорвали выступление России
Посольство РФ пошутило на тему высылки дипломатов
Штраф 5000 рублей: скоро еще за одно нарушение ПДД
«Лада» против «Киа»: цена одинаковая
Пилоты разбившегося истребителя ВМС США погибли
60-летняя Стоун в купальнике отдыхает с парнем
Самую дорогую конфету в мире представили в Португалии
Модный дом Versace отказался от использования натурального меха
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Что сделает с вами коварный грипп этой весной
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
8Подготовка к выборам президента РФ
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
07:30 (мск), источник: ЕАН

Весна вернется в Екатеринбург к середине недели

К середине недели в Екатеринбурге потеплеет, свидетельствуют данные Уральского гидрометцентра.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 39% 759 мм рт. ст. 2 м/с

Если сейчас в городе -17 градусов, то сегодня днем воздух должен прогреться до -7, -9, во вторник днем ожидается 0, -2, а в среду и вовсе до +1. По ночам будет -11, -13.

Ветер, который бушует сегодня в уральской столице, тоже будет стихать.

В понедельник он будет дуть с северо-запада со скоростью 7−12 м/с, порывы могут достигать 15−18 м/с.

Во вторник он сменит направление на западное и снизить скорость до 5−10 м/с, хотя ночью возможны еще порывы до 13 м/с. В среду ветер стихнет до 3−8 м/с и будет дуть уже с юга. Осадки тоже прекратятся — если завтра ночью еще возможен небольшой снег, то 21 марта он вообще не ожидается.

Напомним, что в воскресенье МЧС предупредило уральцев о надвигающемся шторме.

По данным синоптиков, в связи с прохождением южного циклона 19 марта местами в Свердловской, Челябинской, Курганской областях ожидается сильный и очень сильный снег, усиление ветра с порывами 20−25 м/с, метели, на дорогах снежные заносы, гололедица в виде снежного наката.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Выборы президента в Екатеринбурге
Полпред президента Игорь Холманских:
ЦИК обработал 99,75% протоколов на президентских выборах
Мировые лидеры начали поздравлять Владимира Путина с победой
Их запомнят: самые странные посетители избирательных участков
Путин рассказал о планах на следующий срок
Как в России прошли выборы президента
Культура нон грата: чем занимался Британский совет в России
Порошенко назвал незаконными выборы президента России в Крыму
Спорт
Шипулину не хватило сил, чтобы установить рекорд сезона Россия до последнего круга дистанции претендовала на серебро, но Шипулин не смог сопротивляться натиску Эберхарда и финишировал третьим
Авто
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления) Нам удалось поездить на предсерийных машинах, собранных на заводе в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Зима, уходи: 20 теплых фильмов для весеннего настроения За окном минус, а в душе вовсю цветут сады? Вдохновляйтесь на новые приключения, чувства и свершения вместе с этими теплыми весенними фильмами!
Недвижимость
Полицейский продал чужую квартиру как свою
Путин поручил ограничить кадастровую стоимость недвижимости
В Москве построят 22 дома по программе реновации в этом году
Названы самые дорогие города мира
Леди
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!) Возможно, эти знаменитости и лукавят, утверждая, что диете и спорту они предпочтут вечер на диване в компании с кружкой пива и чипсами
Дети
Татьяна Навка готовится снова стать матерью По словам прославленной фигуристки, она мечтает о сыне.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь