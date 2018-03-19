Погода в Новосибирске 19—22 марта: ледяной дождь и ветер
Циклон с Урала принесет в Новосибирск и область похолодание и снег. 21 марта возможно штормовое предупреждение
Циклон с Урала принесет в Новосибирск и область похолодание и снег. 21 марта возможно штормовое предупреждение
Плюсовая температура днем сменится на минус в Новосибирске. Начиная со вторника, ожидается резкое похолодание до -6, а в ночные часы — до -16.
— Ждем ухудшения погодных условий в связи с перемещением глубокого циклона со среднего Урала на восток и
20 марта в дневные часы −5…+5, ночью до -22 градусов.
По данным Яндекс. Погода ситуация несколько более позитивная. В понедельник 19 марта днем +3, ночью похолодание до — 9. 20 марта днем -6, ночью -10 градусов. В среду уже потепление до -3, ночью до -8. Во вторник и среду ожидаются осадки в виде снега, сильный ветер. И 22 марта в четверг днем вновь плюсовая температура до 0…+1.
По данным Gismeteo, во вторник температура воздуха все еще будет в пределах 0…-2 градуса, ожидается дождь со снегом. В среду похолодание до -2. в Ночные часы -8 градусов, в четверг потепление до +4 днем.
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