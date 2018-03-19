Погода в Новосибирске 19—22 марта: ледяной дождь и ветер

Плюсовая температура днем сменится на минус в Новосибирске. Начиная со вторника, ожидается резкое похолодание до -6, а в ночные часы — до -16.

— Ждем ухудшения погодных условий в связи с перемещением глубокого циклона со среднего Урала на восток и северо-восток Сибири. Ожидаются перепады давления, увеличение облачности, осадки, снег, мокрый снег. Увеличение скорости ветра до 20−25 м/с. На 20 марта рассматриваем вопрос объявления штормового предупреждения, — рассказал пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

20 марта в дневные часы −5…+5, ночью до -22 градусов. 21—22 марта днем ожидается −8…+3, в ночные часы -16 и ниже.

По данным Яндекс. Погода ситуация несколько более позитивная. В понедельник 19 марта днем +3, ночью похолодание до — 9. 20 марта днем -6, ночью -10 градусов. В среду уже потепление до -3, ночью до -8. Во вторник и среду ожидаются осадки в виде снега, сильный ветер. И 22 марта в четверг днем вновь плюсовая температура до 0…+1.