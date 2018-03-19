Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прямой вопрос российского журналиста загнал Мэй в тупик
Великобритания отреагировала на высылку своих дипломатов из РФ
Татьяна Навка готовится снова стать матерью
Глава ЦИК заявила о лопнувшем терпении из-за нарушений
Ксения Собчак пришла на выборы в пальто за 64 тысячи рублей
Десантный корабль ВМС США вошел в акваторию Черного моря Главная цель морпехов — отработать высадку на черноморское побережье и принять участие в учениях
В ООН сорвали выступление России
Посольство РФ пошутило на тему высылки дипломатов
Штраф 5000 рублей: скоро еще за одно нарушение ПДД
«Лада» против «Киа»: цена одинаковая
В Сеть попало видео стрельбы высокоточными боеприпасами ВС РФ
Британия отреагировала на ответные меры России
Поклонники сравнили Екатерину Климову с Анджелиной Джоли
Принц Гарри отказался от брачного контракта перед свадьбой
38-летний австралиец стал самым старым на Земле «человеком-бабочкой»
Очевидное и невероятное: крахмал для похудения
Кирпичная стена в квартире: 11 аргументов за и против
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
10Сакура в цвету
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
07:02 (мск), источник: VN.ru

Погода в Новосибирске 19—22 марта: ледяной дождь и ветер

Циклон с Урала принесет в Новосибирск и область похолодание и снег. 21 марта возможно штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра, снег и дождь со снегом. С четверга 22 марта погода вновь начнет улучшаться.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 53% 759 мм рт. ст. 0 м/с

Плюсовая температура днем сменится на минус в Новосибирске. Начиная со вторника, ожидается резкое похолодание до -6, а в ночные часы — до -16.

— Ждем ухудшения погодных условий в связи с перемещением глубокого циклона со среднего Урала на восток и северо-восток Сибири. Ожидаются перепады давления, увеличение облачности, осадки, снег, мокрый снег. Увеличение скорости ветра до 20−25 м/с. На 20 марта рассматриваем вопрос объявления штормового предупреждения, — рассказал пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

20 марта в дневные часы −5…+5, ночью до -22 градусов. 21—22 марта днем ожидается −8…+3, в ночные часы -16 и ниже.

По данным Яндекс. Погода ситуация несколько более позитивная. В понедельник 19 марта днем +3, ночью похолодание до — 9. 20 марта днем -6, ночью -10 градусов. В среду уже потепление до -3, ночью до -8. Во вторник и среду ожидаются осадки в виде снега, сильный ветер. И 22 марта в четверг днем вновь плюсовая температура до 0…+1.

По данным Gismeteo, во вторник температура воздуха все еще будет в пределах 0…-2 градуса, ожидается дождь со снегом. В среду похолодание до -2. в Ночные часы -8 градусов, в четверг потепление до +4 днем.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Тело студента НГТУ нашли в водоеме под Новосибирском
Путин лидирует на выборах после подсчета 99,75% протоколов
Их запомнят: самые странные посетители избирательных участков
Мировые лидеры начали поздравлять Владимира Путина с победой
Путин рассказал о планах на следующий срок
Как в России прошли выборы президента
Культура нон грата: чем занимался Британский совет в России
Порошенко назвал незаконными выборы президента России в Крыму
Спорт
Шипулину не хватило сил, чтобы установить рекорд сезона Россия до последнего круга дистанции претендовала на серебро, но Шипулин не смог сопротивляться натиску Эберхарда и финишировал третьим
Авто
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления) Нам удалось поездить на предсерийных машинах, собранных на заводе в Санкт-Петербурге
Hi-Tech
Россиянин прилетел голосовать на дельтаплане Житель Нижегородской области добрался до участка весьма необычным способом.
Кино
Зима, уходи: 20 теплых фильмов для весеннего настроения За окном минус, а в душе вовсю цветут сады? Вдохновляйтесь на новые приключения, чувства и свершения вместе с этими теплыми весенними фильмами!
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!) Возможно, эти знаменитости и лукавят, утверждая, что диете и спорту они предпочтут вечер на диване в компании с кружкой пива и чипсами
Дети
Татьяна Навка готовится снова стать матерью По словам прославленной фигуристки, она мечтает о сыне.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь