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06:40 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровский край идет к плюсу через метель

Весна из региона уже никуда не денется.

Cнег, а местами даже метель, которые мы наблюдаем в понедельник на территории Хабаровского края — явление недолгое. Как сообщают синоптики, весна, как и ожидалось ранее, придет уже на этой неделе, снег не задержится в регионе.

 — Да, температуры в начале недели прохладные, от -12−13 градусов ночью, и -3−8 градусов днем. Весна начнет вступать в силу со вторника, когда температура перейдет через отметку в -5 градусов: по ночам будет сохраняться температура от -3−8 градусов, а вот днем уже будет от +1 и даже до +6°C. Постепенное повышение температуры ожидается к концу недели — в южных районах прогнозируется повышение температурного фона до +8°C, в центральных — попрохладнее, а на севере температура будет колебаться в пределах 0°C: от +3 до -2°C, — говорит начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.

Что касается Хабаровска, то здесь плюсовая температура будет отмечаться в среду, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — Во вторник в городе сохранится прохладная погода — это -4−6 градусов днем и -14 ночью, а вот уже с 21 числа температура повысится: ночью 4−6 мороза, а днем +1−2. Ожидаем, что к концу недели будет уже +4−6°C. Весна пришла в край, надеемся, что уже не уйдет, — поделилась предположением Галина Брынцева.

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 Хабаровский край идет к плюсу через метель
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