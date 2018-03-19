Штормовое предупреждение объявили в СКО
По данным РГП «Казгидромет» сутки 19, ночью 20 марта по
По данным РГП «Казгидромет» сутки 19, ночью 20 марта по
Как сообщается,
Департамент по чрезвычайным ситуациям СКО рекомендует принять меры для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения и предупреждения ЧС.
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