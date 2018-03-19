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07:53 (мск), источник: Newtimes.kz

Штормовое предупреждение объявили в СКО

По данным РГП «Казгидромет» сутки 19, ночью 20 марта по Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (снег, дождь). Местами гололед, низовая метель, туман. Юго-западный, западный ветер 15−20, порывы 23−28 м/с, передает ИА «NewTimes.kz».

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Источник: Newtimes.kz

Как сообщается, 19—20 марта 2018 года в Северо-Казахстанской области в связи с прогнозом осадков (преимущественно дождь), и положительного температурного фона существуют риски формирования талого стока, подъема уровней и выхода воды на пойменные участки.

Департамент по чрезвычайным ситуациям СКО рекомендует принять меры для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения и предупреждения ЧС.

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