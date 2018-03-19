«Союз МС-08» установили на стартовом комплексе «Байконура»
Москва. 19 марта. INTERFAX.RU — Ракета с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-08» установлена на стартовом комплексе космодрома «Байконур» в преддверии очередного запуска 21 марта. Как передает корреспондент «Интерфакса»,
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