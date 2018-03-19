«Союз МС-08» установили на стартовом комплексе «Байконура»

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Ранее специалисты предприятий Роскосмоса на космодроме «Байконур» завершили операции по общей сборке ракеты. К космической головной части была пристыкована система аварийного спасения, а сам головной блок с кораблем «Союз МС-08» вместе с третьей ступенью состыкован с пакетом ракеты-носителя.

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После завершения общей сборки ракеты состоялось заседание технического руководства и государственной комиссии по проведению лётных испытаний пилотируемых космических комплексов. На совещании было принято решение о готовности ракеты к вывозу на стартовый комплекс.