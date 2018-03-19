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06:54 (мск), источник: Интерфакс

«Союз МС-08» установили на стартовом комплексе «Байконура»

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU — Ракета с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-08» установлена на стартовом комплексе космодрома «Байконур» в преддверии очередного запуска 21 марта. Как передает корреспондент «Интерфакса», ракету-носитель «Союз-ФГ» вывезли из монтажно-испытательного комплекса несколько часов назад. Затем ее закрепили в вертикальном положении в пусковой установке площадки номер 1 («Гагаринский старт»).

Источник: Reuters

Ранее специалисты предприятий Роскосмоса на космодроме «Байконур» завершили операции по общей сборке ракеты. К космической головной части была пристыкована система аварийного спасения, а сам головной блок с кораблем «Союз МС-08» вместе с третьей ступенью состыкован с пакетом ракеты-носителя.

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После завершения общей сборки ракеты состоялось заседание технического руководства и государственной комиссии по проведению лётных испытаний пилотируемых космических комплексов. На совещании было принято решение о готовности ракеты к вывозу на стартовый комплекс.

Пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-08» запланирован на 21 марта 2018 года в 20:44:25 мск с «Гагаринского старта». В составе основного экипажа — командир корабля космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, бортинженеры астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. В составе дублирующего экипажа командир корабля космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и бортинженер астронавт NASA Ник Хейг.

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