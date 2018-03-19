Лекцию о русском языке прочитает в Иркутске главный редактор «Грамоты.ру»

Публичная лекция главного редактора портала «Грамота.ру», члена экспертного совета акции «Тотальный диктант», кандидата филологических наук Владимира Пахомова «Русская орфография в XX и XXI веке: реформы и перспективы» состоится в 19.00 26 марта 2018 года в институте филологии иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ в Иркутске по адресу: ул. Ленина, 8. Как сообщает 19 марта координатор тотального диктанта в Иркутске Людмила Добосова, вход на мероприятие свободный, при себе необходимо иметь паспорт для пропуска в здание университета.

Владимир Пахомов расскажет слушателям, как после реформы орфографии 1917−18 гг. развивалось правописание в русском языке, что и когда в нём менялось после 1918 года, какие задачи стоят перед орфографической комиссией РАН, можно ли ожидать в ближайшем будущем новых орфографических реформ.

Лекция главного редактора портала «Грамота.ру» в Иркутске пройдёт в рамках автопробега, который проводят организаторы акции «Тотальный диктант». Колонна автомобилей тотального диктанта 24 марта отъедет от Новосибирского государственного университета, чтобы преодолеть 5700 км до Владивостока. Путешествие из предыдущей столицы проекта в следующую станет новой традицией акции. За 12 дней команда проекта посетит девять городов, где пишут диктант: Красноярск, Нижнеудинск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Ерофей Павлович, Белогорск, Хабаровск, Владивосток.

В Иркутске 26 марта в 19.00 на сквере Кирова (рядом с фонтаном) также пройдёт мероприятие по сбору текста, который будет создан участниками автопробега со всей страны. Организаторы приглашают иркутян стать соавторами рассказа.