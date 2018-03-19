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06:55 (мск), источник: Baikal-info.ru

Лекцию о русском языке прочитает в Иркутске главный редактор «Грамоты.ру»

Публичная лекция главного редактора портала «Грамота.ру», члена экспертного совета акции «Тотальный диктант», кандидата филологи.

Публичная лекция главного редактора портала «Грамота.ру», члена экспертного совета акции «Тотальный диктант», кандидата филологических наук Владимира Пахомова «Русская орфография в XX и XXI веке: реформы и перспективы» состоится в 19.00 26 марта 2018 года в институте филологии иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ в Иркутске по адресу: ул. Ленина, 8. Как сообщает 19 марта координатор тотального диктанта в Иркутске Людмила Добосова, вход на мероприятие свободный, при себе необходимо иметь паспорт для пропуска в здание университета.

Владимир Пахомов расскажет слушателям, как после реформы орфографии 1917−18 гг. развивалось правописание в русском языке, что и когда в нём менялось после 1918 года, какие задачи стоят перед орфографической комиссией РАН, можно ли ожидать в ближайшем будущем новых орфографических реформ.

Лекция главного редактора портала «Грамота.ру» в Иркутске пройдёт в рамках автопробега, который проводят организаторы акции «Тотальный диктант». Колонна автомобилей тотального диктанта 24 марта отъедет от Новосибирского государственного университета, чтобы преодолеть 5700 км до Владивостока. Путешествие из предыдущей столицы проекта в следующую станет новой традицией акции. За 12 дней команда проекта посетит девять городов, где пишут диктант: Красноярск, Нижнеудинск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Ерофей Павлович, Белогорск, Хабаровск, Владивосток.

В Иркутске 26 марта в 19.00 на сквере Кирова (рядом с фонтаном) также пройдёт мероприятие по сбору текста, который будет создан участниками автопробега со всей страны. Организаторы приглашают иркутян стать соавторами рассказа.

Напомним, акция «Тотальный диктант» состоится 14 апреля в 13.00 по иркутскому времени. Иркутяне примут участие в проекте уже восьмой раз. В прошлом году текст диктанта написали 1850 жителей города.

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