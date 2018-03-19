Метель парализовала движение в Екатеринбурге

Уровень дорожных затруднений он оценивает на восемь баллов из десяти возможных. На карте отмечены около 10 ДТП. Между тем, на расписание аэропорта Кольцово непогода не повлияла. «Работаем штатно», — сообщили в пресс-службе аэропорта.