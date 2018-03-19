Метель парализовала движение в Екатеринбурге
Жители Екатеринбурга по дороге на работу застряли в многокилометровых заторах, свидетельствует сервис «Яндекс. Пробки».
Жители Екатеринбурга по дороге на работу застряли в многокилометровых заторах, свидетельствует сервис «Яндекс. Пробки».
Уровень дорожных затруднений он оценивает на восемь баллов из десяти возможных. На карте отмечены около 10 ДТП. Между тем, на расписание аэропорта Кольцово непогода не повлияла. «Работаем штатно», — сообщили в
Напомним, что накануне на Урал обрушился шторм. МЧС предупредило жителей региона о сильном ветре до 25 м/с, метели и гололеде. По данным Уральского гидрометцентра, сегодня утром в Екатеринбурге было -17 градусов.
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