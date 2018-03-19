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07:16 (мск), источник: Om1.ru

Омичи в соцсетях обсуждают необычные костюмы избирателей

Вчера на участки пришли голосовать Дед Мороз, рыцарь, единорог и другие персонажи.

Некоторые жители Омска пришли на президентские выборы в странных нарядах. Свои фотографии они разместили в социальных сетях.

Большинство омичей отнеслись к акции негативно:

— Это что за клоуны? Насколько я знаю, пациенты психлечебниц голосовать не имеют права.
— Цирк устроили.
— Идиотизм.

Многие комментаторы также осудили желание горожан получить iPhone «на халяву». Но некоторые встали на защиту весельчаков, считая их позитивными людьми:
— Нормальные здоровые омичи с хорошим чувством юмора не сидят и не ноют, что в Омске все плохо, да на выборах за них все решили, молодцы!!!

К слову, странную одежду для голосования выбирали жители и других городов России.

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