Омичи в соцсетях обсуждают необычные костюмы избирателей
Вчера на участки пришли голосовать Дед Мороз, рыцарь, единорог и другие персонажи.
Вчера на участки пришли голосовать Дед Мороз, рыцарь, единорог и другие персонажи.
Некоторые жители Омска пришли на президентские выборы в странных нарядах. Свои фотографии они разместили в социальных сетях.
Большинство омичей отнеслись к акции негативно:
— Это что за клоуны? Насколько я знаю, пациенты психлечебниц голосовать не имеют права.
— Цирк устроили.
— Идиотизм.
Многие комментаторы также осудили желание горожан получить iPhone «на халяву». Но некоторые встали на защиту весельчаков, считая их позитивными людьми:
— Нормальные здоровые омичи с хорошим чувством юмора не сидят и не ноют, что в Омске все плохо, да на выборах за них все решили, молодцы!!!
К слову, странную одежду для голосования выбирали жители и других городов России.
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