Омичи в соцсетях обсуждают необычные костюмы избирателей

Некоторые жители Омска пришли на президентские выборы в странных нарядах. Свои фотографии они разместили в социальных сетях.

— Это что за клоуны? Насколько я знаю, пациенты психлечебниц голосовать не имеют права. — Цирк устроили. — Идиотизм.

Многие комментаторы также осудили желание горожан получить iPhone «на халяву». Но некоторые встали на защиту весельчаков, считая их позитивными людьми:

— Нормальные здоровые омичи с хорошим чувством юмора не сидят и не ноют, что в Омске все плохо, да на выборах за них все решили, молодцы!!!