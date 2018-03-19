Коммунальные службы Уфы работают в усиленном режиме

В столице Башкирии введен усиленный, третий режим работы жилищно-коммунальных служб для устранения последствий снегопада. В ночь на 19 марта на уборку города вышли 300 единиц спецтехники и 2100 дворников.

В первую очередь, будут очищены основные транспортные магистрали для беспрепятственного проезда общественного транспорта. Также силы направлены на расчистку дворов.

Для более качественной уборки горожан просят убирать автомобили, чтобы не мешать проезду и работе спецтехники.