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07:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Коммунальные службы Уфы работают в усиленном режиме

Со снегом борются спецтехника и 2100 дворников.

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В столице Башкирии введен усиленный, третий режим работы жилищно-коммунальных служб для устранения последствий снегопада. В ночь на 19 марта на уборку города вышли 300 единиц спецтехники и 2100 дворников.

В первую очередь, будут очищены основные транспортные магистрали для беспрепятственного проезда общественного транспорта. Также силы направлены на расчистку дворов.

Для более качественной уборки горожан просят убирать автомобили, чтобы не мешать проезду и работе спецтехники.

Если Вы заметили в своем дворе опасный участок, на котором образовалась наледь, снежный накат, немедленно сообщите об этом в свою управляющую компанию или по телефону диспетчерской МБУ УЖХ города Уфы: 8 (347) 235−48−00.

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