Коммунальные службы Уфы работают в усиленном режиме
Со снегом борются спецтехника и 2100 дворников.
Со снегом борются спецтехника и 2100 дворников.
В столице Башкирии введен усиленный, третий режим работы
В первую очередь, будут очищены основные транспортные магистрали для беспрепятственного проезда общественного транспорта. Также силы направлены на расчистку дворов.
Для более качественной уборки горожан просят убирать автомобили, чтобы не мешать проезду и работе спецтехники.
Если Вы заметили в своем дворе опасный участок, на котором образовалась наледь, снежный накат, немедленно сообщите об этом в свою управляющую компанию или по телефону диспетчерской МБУ УЖХ города Уфы:
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.