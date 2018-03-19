Прогноз погоды в Казани на неделю: положительных температур не ожидается
Днем в Казани ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, ветер западный умеренный.
Днем в Казани ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, ветер западный умеренный.
Как сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, максимальная температура воздуха составит 5−7 градусов. На дорогах гололедица.
По информации Гидрометцентра России, всю неделю в дневное время суток в Казани будет около 3−6 градусов мороза, ближе к концу недели возможны осадки в виде небольшого снега.
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