Переменная облачность и до 5 градусов мороза ожидается в Москве в понедельник

Источник: Reuters

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Переменная облачность, местами небольшой снег и до минус 5 градусов ожидается в Москве в понедельник днем. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха составит от 3 до 5 градусов мороза. Синоптики также предупреждают о гололедице.

Ветер днем юго-западный, 6−11 м/с. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.

Жителей Подмосковья в понедельник ожидает морозная погода, столбик термометра может опуститься до минус 7 градусов.