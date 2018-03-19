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07:22 (мск), источник: ТАСС

Переменная облачность и до 5 градусов мороза ожидается в Москве в понедельник

Возможна гололедица.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 39% 759 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Reuters

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Переменная облачность, местами небольшой снег и до минус 5 градусов ожидается в Москве в понедельник днем. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха составит от 3 до 5 градусов мороза. Синоптики также предупреждают о гололедице.

Ветер днем юго-западный, 6−11 м/с. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.

Жителей Подмосковья в понедельник ожидает морозная погода, столбик термометра может опуститься до минус 7 градусов.

В ночь на вторник температура в столице составит от минус 9 до минус 11 градусов.

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