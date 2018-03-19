Переменная облачность и до 5 градусов мороза ожидается в Москве в понедельник
Возможна гололедица.
Возможна гололедица.
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Переменная облачность, местами небольшой снег и до минус 5 градусов ожидается в Москве в понедельник днем. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем температура воздуха составит от 3 до 5 градусов мороза. Синоптики также предупреждают о гололедице.
Ветер днем
Жителей Подмосковья в понедельник ожидает морозная погода, столбик термометра может опуститься до минус 7 градусов.
В ночь на вторник температура в столице составит от минус 9 до минус 11 градусов.
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