С видом на небо. В Черемхово люди живут в доме с обвалившейся крышей

Источник: Вести Иркутск

Окно в небо посреди гостиной у Натальи Паршиной появилось неожиданно посреди ночи. Толстый слой снега продавил крышу. Женщина с матерью собрали все ценное и переехали к знакомым. Всего за две недели квартиру не узнать. Добрые, в ковычках, соседи разобрали печь, оторвали кафель, выставили окна, даже от полов ничего не осталось:

— Плату за свет брали, значит, дом где-то числится. Приезжали, обрезали.

Жильцы пятиквартирного дома по адресу Щорса, 103. Кто за него должен отвечать, люди не знают. Ольга Ржанова говорит, что вписана в ордер вместе с родственниками.

— В этом ордере отец, мать, брат и я. А жили, не обращались, так как, имея ордер на руках, мы и не думали, что будем как пташки в полете. Нигде не числится, — говорит жительница Черемхово Ольга Ржанова.

Глава Черемхово Вадим Семенов говорит, часть городского жилфонда — дома разорившихся предприятий. Их десятки. Чулочная фабрика, железобетонный завод, пищевая промышленность. Руководители производств не всегда передавали имущество городу. Так, без документов на собственность, живут сотни черемховцев. В реестре ветхого и аварийного жилья дома на Щорса тоже нет — на балансе города он не числится.

— Данный дом не является муниципальной собственностью. Не был передан муниципалитету. Принадлежал железной дороге. И много лет там люди живут без документов. Поставить их на очередь в качестве нуждающихся в качестве малоимущих мы их тоже не можем. Все они или пенсионеры или работающие, — говорит мэр Черемхово Вадим Семенов.

Анатолий топит печь круглые сутки. Тепло уходит в дыры. От знакомых он узнал, что жилье пустует и решил въехать. Мужчина говорит, по его прописке, условия еще хуже.

— Мне некуда идти, буду, пока не обрушится потолок, — говорит житель Черемхово Анатолий Казарин.

В администрации Черемхово решили: дом снесут. Иначе может случится трагедия.