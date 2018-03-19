С видом на небо. В Черемхово люди живут в доме с обвалившейся крышей
— Трещины сразу пошли. В зале трещины. Дом повело, это сразу было видно. Обошла дом, смотрю у соседки совсем балка упала, — говорит жительница Черемхово Наталья Паршина.
— Трещины сразу пошли. В зале трещины. Дом повело, это сразу было видно. Обошла дом, смотрю у соседки совсем балка упала, — говорит жительница Черемхово Наталья Паршина.
Окно в небо посреди гостиной у Натальи Паршиной появилось неожиданно посреди ночи. Толстый слой снега продавил крышу. Женщина с матерью собрали все ценное и переехали к знакомым. Всего за две недели квартиру не узнать. Добрые, в ковычках, соседи разобрали печь, оторвали кафель, выставили окна, даже от полов ничего не осталось:
— Плату за свет брали, значит, дом
— В этом ордере отец, мать, брат и я. А жили, не обращались, так как, имея ордер на руках, мы и не думали, что будем как пташки в полете. Нигде не числится, — говорит жительница Черемхово Ольга Ржанова.
Глава Черемхово Вадим Семенов говорит, часть городского жилфонда — дома разорившихся предприятий. Их десятки. Чулочная фабрика, железобетонный завод, пищевая промышленность. Руководители производств не всегда передавали имущество городу. Так, без документов на собственность, живут сотни черемховцев. В реестре ветхого и аварийного жилья дома на Щорса тоже нет — на балансе города он не числится.
— Данный дом не является муниципальной собственностью. Не был передан муниципалитету. Принадлежал железной дороге. И много лет там люди живут без документов. Поставить их на очередь в качестве нуждающихся в качестве малоимущих мы их тоже не можем. Все они или пенсионеры или работающие, — говорит мэр Черемхово Вадим Семенов.
Анатолий топит печь круглые сутки. Тепло уходит в дыры. От знакомых он узнал, что жилье пустует и решил въехать. Мужчина говорит, по его прописке, условия еще хуже.
— Мне некуда идти, буду, пока не обрушится потолок, — говорит житель Черемхово Анатолий Казарин.
Жители многоквартирного барака впервые за много лет решили действовать. Сейчас они готовят документы для подачи заявления суд. Правда, они не знают на кого? На организацию, которая сняла с баланса это жилое помещение и так никому и не передала, или на администрацию города, которая себе на учет дом итак и не поставила.
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