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07:37 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

«Поспорил с другом». Магнитогорец пришел на выборы в ластах и гидрокостюме

МАГНИТОГОРСК, 19 марта, ФедералПресс. Необычный избиратель пришел на выборы в Магнитогорске. Молодой человек предстал перед избирательной комиссией в костюме аквалангиста.

Полицейские забрали у парня баллон и, просмеявшись, пустили на участок. Он пошел в кабинку для тайного голосования прямо в ластах. Очевидцы недоумевали от его внешнего вида. Выяснилось, что молодой избиратель поспорил с другом, что придет голосовать в такой экипировке.

«ФедералПресс» напоминает, что на выборах в Бурятии проголосовал медведь.

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