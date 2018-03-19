«Поспорил с другом». Магнитогорец пришел на выборы в ластах и гидрокостюме

Полицейские забрали у парня баллон и, просмеявшись, пустили на участок. Он пошел в кабинку для тайного голосования прямо в ластах. Очевидцы недоумевали от его внешнего вида. Выяснилось, что молодой избиратель поспорил с другом, что придет голосовать в такой экипировке.