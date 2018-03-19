В Кемеровской области проведут проверку легковых такси

Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД Кузбасса, на территории области участились случаи ДТП с участием легковых такси. В связи с этим с 20 по 28 марта пройдет профилактическое мероприятие, цель которого — предупреждение нарушений законодательства в данной области перевозок пассажиров. Также инспекторы ГИБДД будут выявлять нарушения установленного режима труда и отдыха среди водителей.