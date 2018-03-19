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07:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемеровской области проведут проверку легковых такси

Профилактическое мероприятие пройдет с 20 по 28 марта.

В Кузбассе сотрудники ГИБДД проведут проверку легковых такси.

Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД Кузбасса, на территории области участились случаи ДТП с участием легковых такси. В связи с этим с 20 по 28 марта пройдет профилактическое мероприятие, цель которого — предупреждение нарушений законодательства в данной области перевозок пассажиров. Также инспекторы ГИБДД будут выявлять нарушения установленного режима труда и отдыха среди водителей.

Особое внимание будет уделяться «нелегальным такси», эксплуатации технически неисправных автомобилей, в том числе, с несанкционированными изменениями конструкции, например, газобаллонного оборудования.

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