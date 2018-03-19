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08:05 (мск), источник: РИА Крым

Погода в Крыму: в понедельник дожди, ветер и до +14

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму планируется теплая, дождливая и ветреная погода. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Источник: РИА "Новости"

«19 марта ожидается теплая, ветреная погода, обусловленная воздушными массами, поступающими со Средиземного моря. Местами пройдут небольшие и умеренные дожди. Скорость ветра будет достигать 15−20 м/с. Температура воздуха составит: ночью — +3…+8 градусов, днем — +9…+14», — рассказали синоптики.

В Симферополе в понедельник переменная облачность. Ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Столбики термометров ночью покажут +6…+8 градусов, днем — +10…+12.

В Севастополе будет облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью и днем — +7…+9 градусов.

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