Погода в Крыму: в понедельник дожди, ветер и до +14

Источник: РИА "Новости"

«19 марта ожидается теплая, ветреная погода, обусловленная воздушными массами, поступающими со Средиземного моря. Местами пройдут небольшие и умеренные дожди. Скорость ветра будет достигать 15−20 м/с. Температура воздуха составит: ночью — +3…+8 градусов, днем — +9…+14», — рассказали синоптики.

В Симферополе в понедельник переменная облачность. Ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Столбики термометров ночью покажут +6…+8 градусов, днем — +10…+12.