Погода в Крыму: в понедельник дожди, ветер и до +14
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму планируется теплая, дождливая и ветреная погода. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму планируется теплая, дождливая и ветреная погода. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
«19 марта ожидается теплая, ветреная погода, обусловленная воздушными массами, поступающими со Средиземного моря. Местами пройдут небольшие и умеренные дожди. Скорость ветра будет достигать 15−20 м/с. Температура воздуха составит: ночью — +3…+8 градусов, днем — +9…+14», — рассказали синоптики.
В Симферополе в понедельник переменная облачность. Ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Столбики термометров ночью покажут +6…+8 градусов, днем — +10…+12.
В Севастополе будет облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью и днем — +7…+9 градусов.
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