Более 5 тысяч подписей собрали жители Солнечного за строительство школы
Народное голосование провели в день выборов президента.
Народное голосование провели в день выборов президента.
Жители 3 микрорайона Солнечного в Красноярске собрали 5 393 подписи за строительство школы. Об этом активисты сообщили в соцсетях. Народное голосование по этому вопросу они провели в день выборов президента России — 18 марта 2018 года.
С идеей провести народной голосование в день выборов президента активисты Солнечного выступили примерно неделю назад. В Крайизбиркоме тогда пояснили, что они вполне могут это сделать, но не в границах избирательного участка и при отсутствии агитации за
Однако, как рассказывают участники акции, около одного избирательного участка у них возникли проблемы — директор школы № 144, в которой тот расположен, попыталась выдворить волонтеров с ее территории. Приехавшие полицейские объяснили женщине, что активисты имеют право проводить это голосование и та перестала чинить им препятствия.
Правда, как пояснял неделю назад Newslab.ru председатель избирательной комиссии Красноярского края Алексей Подушкин, никакой легитимной силы результаты этого голосования не имеют. И принимать ли их в расчет — зависит только от воли чиновников. Несмотря на это, итоги голосования жители Солнечного планируют направить краевым и городским властям, а также вновь избранному президенту.
Народное голосование за строительство школы устроили в Солнечном.
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