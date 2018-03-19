Более 5 тысяч подписей собрали жители Солнечного за строительство школы

Жители 3 микрорайона Солнечного в Красноярске собрали 5 393 подписи за строительство школы. Об этом активисты сообщили в соцсетях. Народное голосование по этому вопросу они провели в день выборов президента России — 18 марта 2018 года.

Построить школу в этом микрорайоне власти Красноярска обещали еще несколько лет назад. Но впоследствии разрешили компании «Альфа» возвести на выделенной под нее земле многоквартирный дом. Сейчас, по словам главы Красноярска Сергея Ерёмина, разрешение отозвали, но строить школу не спешат — как уверяют в департаменте градостроительства мэрии, мешает перепад серьезный высот, уверяют. Из-за этого ее решили перенести на другой участок в 150 метрах от прежнего, а на нем построить детский сад.

С идеей провести народной голосование в день выборов президента активисты Солнечного выступили примерно неделю назад. В Крайизбиркоме тогда пояснили, что они вполне могут это сделать, но не в границах избирательного участка и при отсутствии агитации за кого-либо из кандидатов.

Однако, как рассказывают участники акции, около одного избирательного участка у них возникли проблемы — директор школы № 144, в которой тот расположен, попыталась выдворить волонтеров с ее территории. Приехавшие полицейские объяснили женщине, что активисты имеют право проводить это голосование и та перестала чинить им препятствия.

В итоге в народном голосовании приняли участие более 6,5 тысячи жителей Солнечного. 5 393 проголосовали «за» строительство школы, два — против и 20 бюллетеней оказались испорчены. Еще 1 155 человек проголосовало за строительство спортплощадки в школе № 115.

Правда, как пояснял неделю назад Newslab.ru председатель избирательной комиссии Красноярского края Алексей Подушкин, никакой легитимной силы результаты этого голосования не имеют. И принимать ли их в расчет — зависит только от воли чиновников. Несмотря на это, итоги голосования жители Солнечного планируют направить краевым и городским властям, а также вновь избранному президенту.