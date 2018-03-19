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08:15 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области на М-5 снято ограничение движения

В Челябинской области снят введенный накануне запрет на движение большегрузных автомобилей и автобусов на участке федеральной трассы М-5.

Как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», из-за неблагоприятных погодных условий в 23 часа 18 марта было введено временное ограничение для движения фур и автобусов на участке с 1548 по 1797 километр автомобильной дороги общего пользования федерального значения М — 5 «Урал» Москва — Рязань- Пенза — Самара — Уфа — Челябинск.

По данным Челябинского Гидрометцентра, ночью местами прошёл небольшой снег — выпало от 0,1 до 0,9 миллиметров осадков. В отдельных районах наблюдались слабые метели, гололедица, ночью и утром туманы, слабая изморозь.

Как сообщила пресс-секретарь Упрдор Татьяна Денисова, ночью на участке ограничения работало 40 единиц снегоуборочной техники. Было использовано 1484 тонн песко-соляной смеси для обработки дорог от гололеда.

«С 6 утра полностью снято ограничение, вводимое ранее. Дорога работает в обычном режиме для всех видов транспорта», — уточнила Татьяна Денисова.

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