В Челябинской области на М-5 снято ограничение движения
В Челябинской области снят введенный накануне запрет на движение большегрузных автомобилей и автобусов на участке федеральной трассы М-5.
В Челябинской области снят введенный накануне запрет на движение большегрузных автомобилей и автобусов на участке федеральной трассы М-5.
Как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ»,
По данным Челябинского Гидрометцентра, ночью местами прошёл небольшой снег — выпало от 0,1 до 0,9 миллиметров осадков. В отдельных районах наблюдались слабые метели, гололедица, ночью и утром туманы, слабая изморозь.
Как сообщила
«С 6 утра полностью снято ограничение, вводимое ранее. Дорога работает в обычном режиме для всех видов транспорта», — уточнила Татьяна Денисова.
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