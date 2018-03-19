В Прикамье открылся первый межрайонный кардиоцентр

Источник: Вести - Пермь

В Верещагино презентовали межрайонный кардиологический центр. Помещение предоставила районная больница, где пациентов теперь ждут полноценные консультации специалистов со всем необходимым для обследования оборудованием. Если пилотный проект зарекомендует себя хорошо, такие центры создадут по всему краю.

После перенесенного инфаркта Вера Михайлова постоянный пациент в кабинете кардиолога. Если раньше на прием к доктору приходилось ездить в краевой центр, то сейчас специалист в родном городе, дорога занимает максимум 15 минут.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/eEsUhLM0I2U?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кардиоцентр начал работать на базе Верещиганской центральной больницы. Он будет обслуживать пациентов местных и еще из четырех районов — Сивинского, Карагайского, Очерского и Большесосновского.

Елена Садовникова, главный врач Верещагинской ЦРБ: «Хорошо, что наши пациенты не будут ездить за 100 км, чтобы получить эту консультативную помощь. ЭКГ, холтерское мониторирование, мониторирование артериального давления».

В одном из кабинетов кардиоцентра установлен аппарат УЗИ. Он нужен для того, чтобы выявлять заболевание сердца и следить за работой главного органа человека. Пока такой аппарат здесь один, но осенью появится еще.

По поручению губернатора Пермского края Максима Решетникова при поддержке депутатов регионального парламента создается система ранней диагностики заболеваний.

Приоритетов два: онкология и кардиология. Болезни сердца — абсолютный лидер по количеству уносимых каждый год жизней.

Дмитрий Матвеев, министр здравоохранения Пермского края: «У нас неплохо налажено лечение сосудистых катастроф: инсультов и инфарктов. Мало провести высокотехнологичное вмешательство. Не нужно лечить инфаркты, их нужно профилактировать. Этим и займутся межрайонные кардиоцентры».

Прием здесь каждый день будут вести штатные кардиологи Верещагинской больницы. По отдельному расписанию будет приезжать специалист из Перми, в помощь докторам и телемедицина.

Сергей Наумов, главный врач Пермского краевого клинического кардиологического диспансера: «Современные приборы позволяют повесить датчик на человека в условном Сивинском районе, передать объем данных в Верещагинский центр или в кардиодиспансер в поликлинику. Расшифровка происходит в течение нескольких часов, возвращается обратно телемедицинским способом, и человек, никуда не уезжая, получает заключение.