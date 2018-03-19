В Ростовской области ожидаются мокрый снег и дожди
В Ростовской области новая неделя начнется с ухудшения погоды. Такую информацию со ссылкой на данные синоптиков предоставляет Управление ГИБДД по Ростовской области.
В Ростовской области новая неделя начнется с ухудшения погоды. Такую информацию со ссылкой на данные синоптиков предоставляет Управление ГИБДД по Ростовской области.
В ведомстве призвали водителей быть внимательными на дорогах: прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. В связи с этим дорожное покрытие может стать скользким и, как следствие, уменьшится сцепление колес с асфальтом, а тормозной путь, напротив, увеличится.
В ГИБДД просят автомобилистов уделить особое внимание «зебрам» и местам остановки городского пассажирского транспорта.
«Пешеходам также рекомендуется быть внимательными и осторожными на проезжей части. В темное время суток рекомендуется надевать одежду со световозвращающими элементами», — добавили в ведомстве.
Напомним, в Ростовской области начинается месячник чистоты, в его рамках будет убрано 836 свалок. Больше всего нареканий к чистоте в городах Батайск и Новочеркасск, а также в Азовском, Целинском, Мясниковском, Сальском районах.
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