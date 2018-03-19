В Ростовской области ожидаются мокрый снег и дожди

В ведомстве призвали водителей быть внимательными на дорогах: прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. В связи с этим дорожное покрытие может стать скользким и, как следствие, уменьшится сцепление колес с асфальтом, а тормозной путь, напротив, увеличится.

В ГИБДД просят автомобилистов уделить особое внимание «зебрам» и местам остановки городского пассажирского транспорта.

«Пешеходам также рекомендуется быть внимательными и осторожными на проезжей части. В темное время суток рекомендуется надевать одежду со световозвращающими элементами», — добавили в ведомстве.