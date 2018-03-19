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09:46 (мск), источник: Комсомольская правда

МЧС развернуло на трассах Ростовской области шесть пунктов обогрева

В связи с ухудшением погоды, с вечера 18 марта сотрудники МЧС развернули на на трассах Ростовской области шесть мобильных пунктов обогрева: в Тарасовском, Каменском, Миллеровском, Октябрьском и еще два в Красносулинском районе.

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— Специалисты дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях в режиме реального времени отслеживают изменения погодных условий на автодорогах федерального значения. Для мониторинга фактически складывающейся обстановки привлечено пять оперативных групп местных пожарно-спасательных гарнизонов: Каменский, Тарасовский, Октябрьский, Миллеровский и Красносулинский район, — сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.

Спасатели настоятельно рекомендует водителям быть предельно аккуратными на дорогах и соблюдать скоростной режим. Из-за гололеда сохраняется вероятность увеличения дорожно-транспортных происшествий.

Также из-за ледяного дождя в Ростовской области на трассе «Дон» ограничили движение пассажирского транспорта.

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