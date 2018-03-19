МЧС развернуло на трассах Ростовской области шесть пунктов обогрева

— Специалисты дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях в режиме реального времени отслеживают изменения погодных условий на автодорогах федерального значения. Для мониторинга фактически складывающейся обстановки привлечено пять оперативных групп местных пожарно-спасательных гарнизонов: Каменский, Тарасовский, Октябрьский, Миллеровский и Красносулинский район, — сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.
Спасатели настоятельно рекомендует водителям быть предельно аккуратными на дорогах и соблюдать скоростной режим. Из-за гололеда сохраняется вероятность увеличения дорожно-транспортных происшествий.
Также из-за ледяного дождя в Ростовской области на трассе «Дон» ограничили движение пассажирского транспорта.
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