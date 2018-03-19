МЧС развернуло на трассах Ростовской области шесть пунктов обогрева

В связи с ухудшением погоды, с вечера 18 марта сотрудники МЧС развернули на на трассах Ростовской области шесть мобильных пунктов обогрева: в Тарасовском, Каменском, Миллеровском, Октябрьском и еще два в Красносулинском районе.